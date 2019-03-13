Плановая вакцинация домашних питомцев против бешенства проводится с 11 марта по 18 апреля на всех 66 участках КП «Жилкомсервис» в Харькове.

Как сообщила 13 марта начальник отдела Департамента жилищного хозяйства Виктория Богатырь, с начала старта вакцинации – за два дня - в городе привили около 70 собак и кошек. Вакцинация проводится бесплатно, владельцам животных необходимо оплатить только справку (в размере 5 грн.) о том, что животное привито.– Плановая вакцинация проводится ежегодно в марте-апреле для владельцев животных, проживающих в многоэтажных домах коммунальной формы собственности. Второй этап стартует в мае – в этот период будут прививаться животные, проживающие в частном секторе. Вакцина закупается за средства государственного бюджета и распределяется по областям. Задача нашего департамента – проинформировать жителей города о том, где можно сделать животному прививку, а также помочь ветеринарной службе организовать эту работу, - отметила Виктория Богатырь.Сегодня, 13 марта, за первые 20 минут работы к ветфельдшеру Инне Ягнюк, которая вакцинирует животных на участке «Жилкомсервиса» №45, владельцы привели троих собак. Так, харьковчанка Ирина Копица пришла с питомцем Филимоном, которого женщина нашла на улице в прошлом году и приютила.– Я прочитала объявление о вакцинации, которое висело на нашем подъезде, и сразу пришла. Я очень люблю собак, они у меня всю жизнь живут, и я всегда их прививала. У меня соседи и дети маленькие рядом живут, зачем я буду волноваться. Он, конечно, добродушный у меня, но кто знает, что он может сделать, - сказала пенсионерка.По словам ветфельдшера Инны Ягнюк, животных прививают с 3-месячного возраста. Перед прививкой питомец должен быть здоров. Вакцинация проводится препаратом украинского производства «Рабистар», для одной прививки используется 1 мл лекарства независимо от веса животного.– Харьковчане идут на прививки активно, потому что знают, что бешенство – очень опасное острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и всегда заканчивается для животного летальным исходом. Поэтому необходимо вовремя проводить вакцинацию. Прививка действует один год, потом проводится ревакцинация, - сообщила Инна Ягнюк.Она отметила, что в случае заражения животного бешенством явные признаки, в том числе проявление агрессии, можно обнаружить примерно на 10-й день после инфицирования. Также для больного животного характерны светобоязнь и боязнь воды, слюнотечение и судороги.По информации Департамента жилищного хозяйства, в рамках плановой вакцинации в среднем в год в городе прививают от 4 до 6 тыс. животных.Напомним, владельцы домашних животных, проживающие в домах ОСМД, ЖСК, ведомственных домах и общежитиях, могут обращаться за информацией в ближайший участок КП «Жилкомсервис» или по тел.