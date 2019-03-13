Народные депутаты намерены увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности и нарушение правил перевозки детей.

В Верховной Раде зарегистрировано сразу два законопроекта по новым водительским штрафам, сообщает Главред.Так, штрафы за непристегнутый ремень безопасности предлагается поднять в десять – до 510 гривен. Такое же административное наказание собираются предусмотреть за нарушение правил перевозки детей. За повторное правонарушение в течение года, как предполагается в законопроекте, придется выложить уже 850 гривен.8 декабря 2018 года Верховная Рада отклонила проект закона о снижении смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами. Проектом закона в ст. 121 КУоАП предлагалось предусмотреть, что нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет наложение штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.