Эксперты из США провели масштабное исследование, которое длилось более 15-ти лет. Они выяснили, что чаще всего люди решают разорвать отношения в начале весны.

Американцы чаще всего решают развестись именно в марте, такое заявление сделали ученые. С их слов, именно в начале весны в организме падает уровень мелатонина. Ученые провели анализ шишковидной железы, которая находится в головном мозге, информируют «Экономические новости».Специалисты выяснили, что существует «феномен весны». Его суть в том, что в зимний период эпифиз активно вырабатывает мелатонин, который начинает стремительно падать с увеличением продолжительности дня и естественного тепла. Люди начинают чувствовать прилив силы и энергии, у них появляется желание навести порядок. Но у некоторых это не ограничивается только уборкой дома, они решают и в отношениях все подчистить.