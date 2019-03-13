Сепаратист, пытавшийся создать «ХНР» и совершить террористический акт на Херсонщине приговорен к реальному сроку заключения Харьковский районным судом.

Соответствующий приговор вынес Харьковский районный суд Харьковской области 18 февраля, передает Depo.Харьков.Подсудимый – безработный уроженец Чугуева со средним образованием, которому инкриминировали совершение ряда преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подготовку теракта, контрабанду, незаконное обращение с оружием.Согласно материалам дела, в марте-апреле 2014 года мужчина принимал активное участие в массовых беспорядках в Харькове, выступал за создание неконституционных так называемых «ХНР», «ДНР» и «ЛНР» с последующим их объединением в «Новороссию».После захвата Славянска Донецкой области группировкой во главе с гражданином РФ Игорем Гиркиным (Стрелковым) подсудимый вместе со вторым фигурантом дела (материалы в отношении него выделены в другое производство) отправился туда, чтобы противодействовать украинским силам. Мужчины прибыли в Славянск 16 апреля 2014 года, где получили задание с оружием в руках (автомат Калашникова) охранять городской отдел СБУ на улице Карла Маркса. Вернулся подсудимый в Чугуев 23 апреля 2014 года.Кроме этого, 4 марта 2016 года в городе Белгород на России мужчина в сговоре со своим сообщником и еще несколькими неустановленными лицами достиг предварительного согласия на совершение террористического акта вблизи железнодорожной станции в пгт. Новоалексеевка Генического района Херсонской области путем подрыва снаряженного взрывными средствами автомобиля.Согласно преступному умыслу, указанный взрыв должен был спровоцировать конфликт между представителями украинской и крымскотатарской национальностей и способствовать выходу из состава Украины Херсонской области и дальнейшему созданию на ее основе так называемой «Херсонской народной республики».Неустановленные лица передали преступникам 4 тыс. долл. на приобретение двух автомобилей, один из которых должны были взорвать в Херсонской области, а второй – использовать для побега с места теракта. В качестве взрывного устройства планировалось использовать оболочечное (с металлическим бидоном в качестве корпуса) самодельное устройство на базе аммиачной селитры и жидкого топлива. Большим подрывником самодельной бомбы должен был стать снаряд, часть которого передали неустановленные лица из России в пачке из-под сока.Злоумышленник купил в Херсоне ВАЗ-21099, 1994 года выпуска, за 1,6 тыс. долл. Документов не оформлял. «Жигуль» оставил на стоянке. Второй автомобиль (ВАЗ 21130, 2006 года выпуска) преступники приобрели в Запорожской области за 2 тыс. долл.Учились злоумышленники изготавливать самодельные взрывные устройства в городе Белгород на России. Часть взрывчатки (замаскированную под пачку сока) сообщники доставили в Харьковскую области 6 марта 2016 года через пункт пропуска Чугуновка в Великобурлукском районе. В начале марта они также купили и переправили в Херсон аммиачную селитру, необходимую для изготовления взрывчатки.10 марта злоумышленники в Херсоне встретились с жителем Одессы, который должен был доставить остальное необходимое для совершения теракта. В тот же день сообщники заметили за собой слежку (ее вели сотрудники СБУ двух областей по постановлению суда), связали это с встречей с одесситом. Они решили оборвать контакты с одесским злоумышленником и направиться в Харьков, где купить остальное необходимое для изготовления взрывного устройства и в дальнейшем совершить спланированный террористический акт.Уезжая в направлении Бериславского шоссе в Херсонской области злоумышленники съехали на грунтовую дорогу и неподалеку от села Музыковка спрятали доставленный из России пакет сока, где находилась бризантное пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена массой 1512,7 г.; две тротиловые шашки массой 401,3 и 404,4 г. При этом отдельно от упаковки из-под сока находился электродетонатор ЭДП.В Херсоне мужчины заехали в отделение “Новой почты”, куда должны были доставить закупленную селитру для взрывчатки. Злоумышленники узнали, что отправление прибудет только на следующий день. После этого подсудимый переадресовал селитру от своего имени на свое имя в отделение ООО «Новая почта» в г. Чугуеве Харьковской области по улице Леонова, 4.Необходимые для изготовления взрывчатки компоненты мужчины также подбирали в городе Запорожье по ул. Ореховское шоссе, 14. Там они забрали металлический бидон и канистру темно-красного цвета, которую они ранее при неустановленных предварительным расследованием обстоятельствах скрыли.Продолжая намерении совершить теракт, подсудимый не позднее 15 июня 2016 года на России приобрел пластическое взрывчатое вещество на основе гексогена массой 1270 граммов; пять 200-граммовых тротиловых шашек, две 400-граммовые тротиловые шашки; электродетонатор ЕГР-г; два корпуса гранат РГД-5 с запалами УЗРГМ и УЗРГМ-2 соответственно.Подсудимый пытался переместить взрывчатку через таможенную границу Украины. 16 июня 2016 года он примерно в 6:00 пытался обойти пункты пропуска и двигался в направлении от с. Красное Белгородской области (Российская Федерация) в сек. Охримівка Волчанского района Харьковской области (Украина).Однако в 6:30 в районе информационного пограничного знака № 710 при пересечении государственной границы Украины вне установленных пунктов пропуска злоумышленника задержали пограничники и работники СБУ. Во время задержания у него изъяли взрывные устройства и вещества. ТВ тот же день были изъяты спрятанные в Херсонской области возле села Музыковка взрывчатка и взрыватель.Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. 15 февраля 2019 года мужчина заключил договор и согласился сотрудничать со следствием, давать показания относительно противоправной деятельности остальных участников бандитской группы.Суд постановил принять соглашение о признании виновности между подсудимым и правоохранительными органами, а также признать мужчину виновным в совершении преступлений и приговорить к 5 годам и 5 месяцам лишения свободы без конфискации имущества.В постановлении также отмечается, что у осужденного была изъята банковская карта «Сбербанка» России на имя Sergey Voropaev.