В Харьковской области грабитель пытался зарубить 82-летнюю пенсионерку топором.

Женщина застала чужого мужчину в своем доме, который он собирался обокрасть.Чтобы скрыть преступление, вор несколько раз ударил пенсионерку обухом топора по голове.В тот же день сотрудники Коломакского отделения полиции установили личность и задержали злоумышленника. Подозреваемый – 45-летний ранее судимый житель с. Шелестово. Пенсионерка с открытой черепно-мозговой травмой и рубленой раной головы находится в реанимации. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.Преступление было совершено днем 12 марта.