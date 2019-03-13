Киев расположился в конце второй сотни городов из 231 в списке, но удержал свои прошлогодние позиции.

В Сети появился обновленный рейтинг лучших для жизни городов. Информацию опубликовала международная консалтинговая компания Mercer, сообщает Корреспондент.Многоразовый лидер этого списка Вена заняла первую строчку и в обновленном рейтинге. На втором сете оказался швейцарский Цюрих, а на третьем Ванкувер, Канада.Киев расположился на 173 месте в мире по качеству жизни между столицей Уганды Кампалой и российским Санкт-Петербургом. Всего в рейтинге представлен 231 город.В десятке лучших также оказались Мюнхен, Окленд, Дюссельдольф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель. Замкнули список Сана в Емене, Банги в Центральной Африканской республике и иракский Багдад.