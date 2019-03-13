Ямочный ремонт, установка дорожных знаков, уборка мусора – работы на дорогах Харьковщины ведутся круглый год.

Сейчас на дорогах области проводится ямочный ремонт дорожного покрытия. По словам директора ГП «Дороги Харьковщины» Игоря Турченко, аварийный ямочный ремонт на дорогах государственного значения проводился даже в зимних условиях.— Мы используем для этого литой асфальтобетон. Температура смеси, которая грузится в специальный автомобиль, – 230 градусов, и это позволяет осуществлять аварийный ремонт, чтобы обеспечить бесперебойный процесс, — пояснил он.Сейчас дорожники работают сразу на нескольких направлениях.Так, 11 марта аварийный ремонт литым и холодным асфальтобетоном две бригады выполняли на участках автомобильных дорог Харьков – Симферополь и Киев – Харьков – Довжанский.12 марта ремонтные работы проводились на 11 участках трассы Киев – Харьков – Довжанский, а также на некоторых участках дорог Дергачи – Казачья Лопань, Харьков – Волчанск и Харьков – Симферополь.Кроме того, продолжается работа по эксплуатационному содержанию – устанавливаются дорожные знаки, дороги расчищаются от мусора и поваленных деревьев на обочинах.В области будут продолжаться и масштабные ремонты дорог, отметила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.— Отдельными финансовыми ресурсами привлекли возможности и будем восстанавливать те дороги, которые действительно нуждаются в срочном ремонте. Это касается в том числе и государственных дорог, которые действительно по 40, а то и по 50 лет не видели капитального ремонта, — говорит руководитель области.Также возрастут объемы ремонта местных дорог. По словам Юлия Светличной, в этом году увеличено финансирование Дорожного фонда – за счет переходных средств прошлых лет. Благодаря этому на текущий ремонт дорог местного значения будет добавлено 10 млн грн за счет экономии средств прошлого года. Если в прошлом году в регионе отремонтировали 80 дорог местного значения, то в 2019-м планируют восстановление 93 дорог. При этом Юлия Светличная отметила, что количество объектов ремонта может быть увеличено в случае, если в Дорожный фонд поступит дополнительное финансирование, в частности, от перевыполнения плана таможенных платежей.Среди дорог, ремонт и строительство которых будет финансироваться из Дорожного фонда, — объездная дорога в Лозовой. Возведение новой дороги станет частью реализации масштабного проекта ремонта дороги государственного значения Мерефа - Лозовая - Павлоград, финансирование которого заложено отдельной строкой в государственном бюджете.