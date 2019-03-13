Ученые из Университета Киндай в Японии заявили о том, что им удалось частично вернуть к жизни клетки мамонта.

Как сообщает Naked science, исследователи поместили ядра клеток мамонтенка Юки в яйцеклетки мыши. Они уже начали подавать признаки жизни и даже приготовились к делению.Мамонтенок был найден в 2010 году возле побережья моря Лаптевых. Молодая самка, которую назвали Юка, была лишь частично съедена хищниками и падальщиками, а большая часть ее тела, включая мозг, находилась в вечной мерзлоте на протяжении 28 тысяч лет. Теперь тело мамонтенка исследуют ученые из разных стран, включая японских специалистов, которые приблизились к тому, чтобы "сделать из мыши мамонта".Ученые извлекли из останков мамонтенка 88 структур, похожих на ядра клеток, которые содержат ДНК. В экспериментах их пересаживали в яйцеклетки мышей, предварительно очищенные от собственной ДНК, и культивировали. Под управлением генов мамонта клетки жили и питались, хотя и не могли делиться полноценно. Тем не менее они проделывали несколько ключевых и сложных шагов к делению, включая правильное выстраивание хромосом для расхождения по дочерним клеткам.Отмечается, что подобная процедура может позволить действительно воскресить мамонтов.Ученые уже давно стремятся возродить мамонтов. Исследователям почти удалось завершить работу по составлению "генетической карты" мамонта, и предполагают, что через 30-50 лет им удастся возродить животное, вымершее более 10 тысяч лет назад.