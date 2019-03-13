Национальным природным паркам «Двуречанский» и «Слобожанский» на Харьковщине были переданы ключи от кроссоверов Renault Duster.

Харьковские заповедники получили новые автомобили вместе с другими заповедниками Украины.По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, “это первая централизованная закупка спецавтомобилей учреждениям ПЗФ Минприроды за последние 6 лет”.Renault Duster — внедорожник — автомобиль для пыльных дорог, компактный кроссовер, разработанный в техноцентре Renault в Гвианкуре. Выпускается в разных модификациях с 2008 года.Расход топлива – от 5.3 до 8.7 л на 100 км. Используется как бензин, так и дизель. Максимальная скорость автомобиля – 173 км/ч.В министерстве рассчитывают, что благодаря таким автомобилям повышенной проходимости экологи смогут быстрее реагировать на возникновение пожаров, незаконных рубок, загрязнения территорий, создание стихийных свалок, браконьерство.