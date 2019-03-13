В Организации Объединенных Наций признали военнопленными 24 украинских моряка, которых Россия захватила в Керченском проливе в прошлом году.

Об этом, как сообщает ЗН, говорится в докладе Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека за период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года."УВКПЧ отмечает, что, руководствуясь нормами международного гуманитарного права, 24 задержанных члена экипажей можно считать военнопленными, защищенными Третьей Женевской конвенцией", - говорится в докладе.Отмечено, что захваченные украинцы должны пользоваться статусом военнопленных до тех пор, пока компетентный орган не решит иначе. При этом в УВКПЧ напомнили, что с военнопленными, в частности, следует обращаться гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания и при необходимости оказывать им медицинскую помощь.Также в УВКПЧ добавили, что такое столкновение, как произошло во время захвата моряков, "является достаточным для применения международного гуманитарного права независимо от того, существовал до него вооруженный конфликт или нет"."Следовательно, нормы международного гуманитарного права, применимые к вооруженному конфликту международного характера, остаются применимыми к этому инциденту", - отметили в докладе.Кроме того, в ООН напомнили, что Россия до сих пор отказывается применить в данной ситуации нормы международного гуманитарного права и предоставить морякам статус военнопленных.Ранее Следственное управление ФСБ России в нарушение третьей Женевской конвенции назначило психолого-психиатрические экспертизы восьми военнопленным украинским морякам, в том числе раненому Василию Сороке. Адвокаты украинцев настаивают на присутствии при проведении незаконных экспертиз.Отметим, в конце ноября российские спецназовцы атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украинских военнослужащих.Россия в нарушение норм международного права не признает захваченных украинцев военнопленными, подконтрольные оккупанту "суды" Симферополя и Керчи на два месяца арестовали их по обвинению в якобы "незаконном пересечении границы группой лиц".Подконтрольный Кремлю суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Украинских моряков вывезли в Москву, в СИЗО "Лефортово". Раненых после лечения в больнице "Матросской тишины" также перевели в "Лефортово".Украина указала на незаконность захвата кораблей и "судов" над моряками, подчеркнув, что переход в Мариуполь осуществлялся в соответствии с нормами международного права. Позицию страны разделяют западные партнеры, включая государства "Большой семерки".