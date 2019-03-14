Помимо гарантированных 40 миллионов по контракту, Кличко будет получать процент отчислений с доходов за телеправа во втором и третьем поединках.

Как стало известно Sport Arena, Владимир Кличко (64-5, 53 KO) возобновил тренировки. В данный момент экс-чемпион мира в супертяжелом весе находится в Киеве, где и проводит свои занятия.Напомним, ранее сообщалось о том, что стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг. По контракту Кличко должен провести три поединка.Первый бой – в Германии против соперника, который входит в топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий – в Лондоне на стадионе "Уэмбли" с британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.Помимо гарантированных 40 миллионов по контракту, Кличко будет получать процент отчислений с доходов за телеправа во втором и третьем поединках.Отметим, что информацию о возможном возвращении Кличко-младшего первым огласил британский журналист Стив Банс, заявив, что одним из вариантов для главного боя на "Уэмбли" будет возвращение Владимира Кличко в ринг. Соперником украинца должен был стать Диллиан Уайт.