С каждым годом на планете все меньше остается мест, где можно вдохнуть полной грудью. И все больше опасностей таится в воздухе городов.

Крупные города все больше страдают от загрязнения воздуха. Только в Европе от болезней, связанных с этим, ежегодно умирают не менее 800 тысяч человек. Так считает группа немецких ученых, которые долгое время проводили собственные исследования. Об этом пишет ЗН.Эти данные, а также статью Джона Монбиота публикует The Guardian. Джон Монбиот указывает: если Европа не откажется в течение ближайших 10 лет от автомобилей, масштабы катастрофы станут необратимыми.Ну а пока, согласно данным специалистов, число смертей, вызванных некачественным воздухом, удвоилось по сравнению с предыдущими оценками. Так, каждый год в мире от загрязнения атмосферы умирают около 8,8 млн человек. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в ЕС. В исследовании также отмечается, что средняя продолжительность жизни в странах Европы сократилась более чем на два года.– Это означает, что от загрязнения воздуха каждый год погибает больше людей, чем от курения табака, — отметил профессор из университета Майнца Томас Мюнцель. — Можно избежать негативного воздействия курения, однако нельзя предотвратить загрязнение атмосферы.В качестве основной причины подобного явления эксперты называют тот факт, что, поражая легкие, токсичный воздух оказывает отрицательное влияние на кровеносную систему, способствуя возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, передает Капитал.– Поскольку большинство загрязнителей воздуха попадает в атмосферу в результате сжигания ископаемых видов топлива, нам нужно немедленно переключиться на другие источники энергии, — подчеркнул профессор Института химии имени Макса Планка Йос Леливельд.– Когда мы используем чистую, возобновляемую энергию, мы не просто выполняем Парижское соглашение по климату, но и повышаем вероятность снижения смертности от загрязняющих воздух веществ до 55%.Ученые указывают, что данные об уровне смертности в разных странах существенно различались. В частности, в Германии на 100 тыс. человек зафиксировали 154 случая ранней смерти. При этом средняя продолжительность жизни уменьшалась на 2,4 года. В Великобритании зарегистрировали 98 смертей на 100 тыс. человек при сокращении продолжительности жизни на 1,5 года.Как сообщалось, ежегодно на территории нашего государства образуется более 27,5 тыс. несанкционированных мусорных свалок, леса превращаются в мусорники, а люди бросают бумажки и окурки просто посреди улицы.