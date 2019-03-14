Если за руль сядет хозяин машины, в салоне распылят его любимый запах. Если же автомобиль попытаются угнать, вместо парфюма вор получит дозу...

Японский автопроизводитель Toyota запатентовал противоугонную систему, которая будет пускать в салон машины слезоточивый газ при попытке угона. В некоторых автомобилях автоматические дозаторы ароматов уже присутствуют, однако именно в патенте Toyota описана первая попытка персонализировать их и сделать из них средство защиты. Соответствующий документ, как сообщает «Вокруг света. Украина», был зарегистрирован Ведомством по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO).Новый патент Toyota описывает систему, которая может определять человека, который пользуется машиной, распылять его любимый аромат еще до того, как он сядет в салон, не заставляя его ждать. Кроме того, в систему встроен дезодоратор, который начнет свое действие, как только человек покинет автомобиль, вернув запах в салоне в нейтральное положение в ожидании следующего человека — тому уже необязательно дышать любимым ароматом предыдущего пользователя. При обнаружении неизвестного пользователя в салоне, который не знаком «интеллекту» автомобиля, и при попытке завести двигатель вместо духов может быть разбрызган слезоточивый газ в качестве противоугонной меры.Фото: USPTOВ то время как Apple недавно запатентовала технологию распознавания лиц, которая позволяла бы определять хозяина авто и автоматически разблокировать машину по мере приближения, патент Toyota опирается на сигналы, посылаемые с сопряженного смартфона. С помощью специальной программы можно будет не только обезопасить себя от слезоточивого газа, но и настроить на свое появление любимый аромат.Если Toyota решит внедрить этот патент в свои будущие автомобили, вполне вероятно, что сначала мы увидим обновленную систему ароматизаторов без слезоточивого газа: персонализированные ароматы могут стать отличным способом снизить стресс от поездок. Система защиты из вентиляции автомобилей же появится не сразу, так как, прежде чем встроить баллончик со слезоточивым газом в салон автомобиля, на котором мы путешествуем с семьей и друзьями, необходимо пройти все уровни безопасности.Подобная система ароматизации воздуха сейчас есть и в других автомобилях — Mercedes-Benz или BMW, где также можно выбрать любимый аромат с помощью картриджа. Особенность патента Toyota в том, что бортовой компьютер узнает пользователя по смартфону и самостоятельно распылит его любимый парфюм.