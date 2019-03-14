Учитывая количество стадионов и олимпийских медалей, первую строчку рейтинга заняли США.Результаты недавнего исследования показали, в каких странах больше всего фанатеют от спорта. При подсчете международного спортивного индекса учитывался как энтузиазм болельщиков, так и конкретные достижения, в частности победы на Олимпийских играх и в международных соревнованиях, рейтинг ФИФА, вовлеченность населения в спорт и даже количество стадионов. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина» со ссылкой на Lonely Planet.
Первое место рейтинга заняли Соединенные Штаты Америки: в стране 367 стадионов и средний показатель 56,54 медали на Олимпийских играх (как летних, так и зимних).
Россия и Китай заняли второе и третье места соответственно. И это вполне предсказуемо, учитывая, что это самые большие по территории страны. У обоих государств высокий уровень физической активности населения и большие достижения в олимпийских играх: Россия зарабатывает в среднем 45,67 медалей, а Китай – 28,95 медалей.
Топ-10 самых спортивных стран мира:
1. США
2. Россия
3. Китай
4. Германия
5. Франция
6. Великобритания
7. Австралия
8. Япония
9. Испания
10. Италия