Развитие здравоохранения на Харьковщине – одна из приоритетных задач главы области Юлии Светличной.

По ее инициативе в областном бюджете предусмотрели финансирование строительства и ремонта 73 объектов здравоохранения. Одним из таких объектов является Харьковская областная клиническая больница.Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная 12 марта посетила областную клиническую больницу. Она пообщалась с коллективом учреждения и ознакомилась с результатами проведенных здесь восстановительных работ.– Областная клиническая больница – это многофункциональное медицинское учреждение. В год в этих стенах лечат около 30 тысяч пациентов. Здесь 25 функциональных отделений, нуждающихся в поддержке – ремонте и закупке нового оборудования. Будем и в дальнейшем укреплять больницу оборудованием – закупать новое, современное, качественное, чтобы дать возможность медикам проводить нормальную диагностику. И, конечно же, продолжим ремонт: в кардиоотделении, в отделении хирургии. Будем утеплять фасад и проводить другие работы. Надеюсь, что и в дальнейшем у нас хватит областных финансовых возможностей. Будем привлекать к сотрудничеству и международные организации, – сказала глава ХОГА.И.о. генерального директора КНП «Областная клиническая больница» Владимир Ярош сообщил, что сейчас на реконструкции находятся несколько корпусов заведения. В офтальмологическом уже заменили кровлю, систему отопления и окна. Сейчас проводятся работы на первом и третьем этажах. В хирургическом корпусе реконструируют приемное отделение и помещение, в котором находится рентгеновское оборудование. В поликлиническом корпусе ремонт завершен на трех этажах, остались небольшие работы в холле. Относительно центрального корпуса ОКБ, то здесь практически завершили ремонт на восьмом этаже – в травматологии и ревматологии. Продолжаются работы в хирургическом и кардиологическом отделениях.– В кардиологическом отделении хотим сделать специальную кардиологическую инфарктную реанимацию. С мониторингом, следящей аппаратурой, навесным оборудованием на кроватях и так далее, – поделился планами Владимир Ярош. – В таких масштабах работы в больнице никогда не проводились.Юлия Светличная отметила, что развитие гуманитарной сферы в области определено приоритетом на ближайшие годы.– Областная стратегия сформирована таким образом, чтобы охватить ремонтом и привести в нормальное состояние всю медицинскую сферу. 73 объекта здравоохранения будут в этом году реконструироваться и ремонтироваться. Мы будем продолжать строить новые сельские амбулатории, закупать новое оборудование. Продолжим строительство нового онкологического комплекса. Во время прошлой сессии областного совета выделили для этого средства, сейчас проходят тендерные процедуры, – отметила руководитель области.Во время посещения Областной клинической больницы Юлия Светличная передала государственную награду заведующему отделением регионального перинатального центра больницы Роману Сафонову – он получил звание «Заслуженный врач Украины». Также руководитель области вручила сотрудникам областной больницы отличия облгосадминистрации.