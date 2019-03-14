Европа становится еще ближе — 12 марта на Харьковщине приземлился первый самолет компании Ernest Airlines сообщением Рим – Харьков.

Харьковский аэропорт установил рекорд по пассажиропотоку

Харьковчане чаще летают за границу, чем по Украине

Областная власть поддерживает амбициозные планы аэропорта

Открытие новых международных авиарейсов из Харькова свидетельствует о развитии региона и доверии международных партнеров к руководителю области Юлии Светличной.– Еще одна авиакомпания заходит в Харьков. Это окончательные договоренности с президентом итальянской компании Ernest Airlines. С марта запускаются регулярные рейсы Харьков – Рим и Харьков – Милан, – сказала Юлия Светличная.Компания давно известна в Украине и предлагает 11 маршрутов: шесть из Киева, три из Львова и вот теперь — два из Харькова. Это событие состоялось благодаря договоренностям, достигнутым между председателем Харьковской облгосадминистрации Юлией Светличной и президентом компании Ernest Airlines Шади Эль Танниром.— Я получил, наверное, самую большую поддержку за весь тот год, что мы работаем в Украине, — отметил он, поблагодарив руководителя области за поддержку, оказанную компании на этапе подготовки к открытию новых направлений из Харькова.Пассажиров первого рейса Рим – Харьков, который состоялся 12 марта, поприветствовал первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер. Он отметил, что расширение воздушных маршрутов является одной из главных составляющих развития экономики Украины, и Харьковщины в том числе.— Международный аэропорт «Харьков» — это воздушные ворота Слобожанщины. У него максимальный пассажиропоток в Восточной Украине. И открытие новых рейсов в Милан и Рим – большое событие, — сказал Марк Беккер. — Это новые взаимоотношения, решение новых экономических вопросов. Это новые туристические маршруты и возможность развивать международные отношения.А ведь это казалось просто нереальным после того, как в 2014 году авиаперевозчики старались обходить, а точнее – облетать стороной Украину и, в частности, Харьков. В 2016 году, когда безвизовый режим стал реальностью, в Харьков начали возвращаться бюджетные авиаперевозчики.Открыть миру Слобожанщину и Украину, а Украине – мир стало возможно благодаря огромной работе команды Юлии Светличной, которая делает ставку на широкую презентацию региона, благодаря позитивному имиджу самой главы области, безупречной репутации надежного и стабильного управленца, личным переговорам с послами десятков европейских государств и главами компаний.По словам генерального директора харьковского аэропорта Владимира Васильченко, переговоры с компанией Ernest Airlines велись не один год. И окончательная договоренность об открытии новых направлений была достигнута во время встречи Юлии Светличной с Шади Эль Танниром.— Благодарю Харьковскую облгосадминистрацию и лично Юлию Светличную за постоянную поддержку в продвижении и развитии маршрутной сети, — сказал Владимир Васильченко.Президент компании Ernest Airlines отметил, что доверие компании к Харьковскому региону сформировано благодаря совместной работе посольства Италии в Украине, руководства Харьковской области и аэропорта «Харьков».— Для нас открытие рейсов — очень серьезный шаг. Маршруты из Харькова в Рим и Милан – самые длинные в нашей системе. Для нас это означает инвестиции более десяти миллионов евро, — отметил Шади Эль Таннир.Он добавил, что компания рассчитывает на четыре группы пассажиров: украинцев, живущих в Италии; туристов; пассажиров, которые направляются в Канаду и США и осуществляют пересадку в аэропортах Рима и Милана; бизнесменов.А по мнению советника посольства Итальянской Республики в Украине Джоэля Мелькиори, открытие новых прямых рейсов даст дополнительный толчок к развитию взаимоотношений между харьковскими и итальянскими студентами. Также он акцентировал внимание на потенциале для развития туризма, который дает безвизовый режим.Авиакомпания Ernest Airlines будет осуществлять перелеты на современных самолетах Airbus A320 с сервисом Buy on Board. Рейсы будут осуществляться круглый год два раза в неделю. В дороге пассажиры будут находиться около трех часов. Стоимость билетов – от 65 евро в одну сторону.В 2018 году из аэропорта «Харьков» открылись регулярные рейсы авиакомпании Wizz Air в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав. Также запущены новые сезонные рейсы в Тбилиси и Батуми от Myway Airlines; в Милан – от авиакомпании МАУ; в Барселону, Римини и Бургас – от новой украинской компании SkyUp.В этом году география авиаперелетов продолжает расширяться. Так, в марте открылись прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, а также в Рим и Милан. В мае Buta Airways запускает перелеты в Баку. В июне возобновляются рейсы в Батуми. В сентябре Wizz Air, в дополнение к существующим рейсам, открывает перелеты в Краков.Открытие такого количества международных авиарейсов из Харькова свидетельствует о доверии международных партнеров к региону и руководителю области. Сейчас международный аэропорт «Харьков» является одним из крупнейших в Украине. В минувшем году он установил рекорд в своей новейшей истории по пассажиропотоку — услугами аэропорта воспользовались 962,5 тысячи пассажиров, что на 19% больше, чем в прошлом году.— Наша задача — расширить количество маршрутов для укрепления культурных, экономических, социальных и образовательных связей, — сказал заместитель председателя ХОГА Марк Беккер.Марк Беккер отметил, что основной задачей развития авиасообщения является увеличение рейсов и направлений не только в страны Европейского союза, но и в пределах Украины.Между тем, по словам гендиректора аэропорта Владимира Васильченко, внутренние рейсы не настолько востребованы, как международные направления. По его данным, из 962,5 тысячи пассажиров только 55 тысяч пользуются внутренними рейсами.— Это люди, летающие из Харькова в Киев, — 6% от всего количества пассажиров. Остальные летают за границу. Чаще всего — по туристическим направлениям и в Европейский союз, — отметил Владимир Васильченко.По его словам, в 2019 году международный аэропорт «Харьков» планирует перевезти около 1,2 млн пассажиров, что составляет 25% увеличения пассажиропотока. Однако среди этого количества увеличение внутренних рейсов несущественное.— Вместе с перевозчиком SkyUp Airlines, который выбрал наш аэропорт как базу, мы открываем в этом году направление на Одессу. Оно станет первым украинским маршрутом после 2014 года. Следующий в планах – Львов, — сказал Владимир Васильченко.Гендиректор аэропорта отметил, что внутренние авиаперевозки — больной вопрос для авиакомпаний, ведь стоимость билетов на рейсы низкая, а окупаемость маршрута длительная. Решением этой проблемы могло бы стать введение для авиакомпаний скидок, в частности на перелет над отдельными территориями.— Хочу обратиться к председателю Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной с просьбой-предложением. Мы составили документ, в котором просим ХОГА поспособствовать нашим начинаниям и совместными усилиями разработать такой механизм, вместе обратиться в Министерство инфраструктуры Украины и Государственную авиационную службу и тем самым способствовать открытию внутренних маршрутов, — сказал Владимир Васильченко.Марк Беккер отметил, что Харьковская ОГА поддерживает все амбициозные планы аэропорта.— Мы обязательно примем ваше письмо в работу и подготовим необходимые документы в Министерство инфраструктуры Украины для скорейшего рассмотрения этого вопроса. Мы действительно заинтересованы в этом, — заверил первый заместитель руководителя области.