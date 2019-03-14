На Нью-Йоркской бирже цены на арабику рухнули до минимума за последние 13 лет.

Эксперты отмечают, что спад цены обусловлен опасениями производителей кофе. Согласно данным биржи, майский контракт упал в стоимости на 2,6 процентов. За один фунт нужно заплатить 94,65 цента. Из этого следует, что килограмм кофе стоит 2,08 долларов, информируют «Экономические новости».За последний год арабика постоянно находиться в рейтинге сырьевых товаров, которая показывает плохую динамику. За 12 месяцев цена упала на 20 процентов. Специалисты добавляют, что уже второй год подряд арабика демонстрирует избыток предложения.С прогноза Международной организации кофе, в этом году предложение на это сырье должно превысить два млн мешков. Отметим, что в один мешок помещается 60 килограммов кофе.