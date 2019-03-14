Непосредственное измерение роли женщин в развитии общества, ключевые измеряемые показатели становления женщин как общественных и политических деятелей – такую идею в измеритель гендерного равенства заложили инициаторы его создания.

Равенство прав и возможностей «до сантиметра» хотят вычислять инициаторы создания измерителя гендерного равенства -- Музей женской и гендерной истории, Украинская ассоциация исследователей женской истории и Проект ООН «Женщины».– Когда мы начали создавать этот «сантиметр», то думали, какой длины он будет. Потому что, с одной стороны, у нас сантиметровая лента, которую мы привыкли видеть с детства, с другой – важные даты для развития женщин в Украине, для развития общества гендерного равенства, для национального механизма гендерного равенства, – говорит менеджер Проекта ООН «Женщины» Марина Руденко.Идея проекта – показать таким креативным способом, что роль женщин в развитии общества чрезвычайно важна. И обществу нужно об этом помнить и знать важные исторические даты, чтобы не поздравлять женщин, а отмечать эти даты, поскольку это разные понятия. Директор Центра гендерной культуры Татьяна Исаева говорит, что вдохновилась идеей создания гендерного измерителя в Швеции, где увидела такой «сантиметр».– Надо было найти те даты, которые показывают путь, – не результат, а процесс. Выяснилось, что наш путь, путь нашего государства намного длиннее, чем в Швеции, и у нас дат больше, чем в этом «сантиметре», – объясняет Татьяна Исаева.Всего в полутораметровом измерителе 50 дат. Определиться с тем, какие из них попадут в измеритель, было сложно. Потому что важных дат в истории, связанных с женским движением, взносом женщин в развитие общества, намного больше сотни.– Первая же дата, которую мы отобрали, это открытие первой женской школы в Андреевском монастыре, это обучение девочек, это школа, которая давала образование еще в 1086 году, – отмечает Татьяна Исаева.Среди иных важных дат – те, которые были связаны с законодательным закреплением прав женщин в Украине, которые касаются женских организаций, первого определения прав женщин в Киеве.Сейчас важным, по мнению специалистов в гендерных вопросах, является обеспечение представительства украинок в парламенте. Во многих странах этот показатель выше 22%, а в Украине – 12%.– Сегодня на повестке дня представительство женщин в высших эшелонах власти. Мировой опыт показал, что только когда этот показатель достигает 30%, то эта группа будет видимой, а когда 40%, то голос этой группы будет слышимым. И только 50% дают равные возможности, – подчеркивает Татьяна Исаева.Последняя дата в «сантиметре» – это не точка, говорят инициаторы проекта и надеются, что в нашей истории будет еще немало позитивных дат, связанных с взносом женщин в развитие общества.