За несколько лет в помещениях Балаклейской центральной районной больницы провели энергосберегающие мероприятия, восстановили и открыли детское и анестезиологическое отделения.

Балаклейская ЦРБ – одно из 73 учреждений здравоохранения Харьковской области, где в течение 2019 года будут продолжаться ремонтные работы.– В этом году поставлена задача сделать комплексный ремонт крупнейшего отделения нашей больницы - терапевтического (на 55 коек). Некоторые работы уже начались, выделены средства на приобретение строительных материалов, - рассказала директор Балаклейской ЦРБ Марина Руденко.В начале года в больнице уже открыли обновленное диагностическое отделение.– Проведены ремонтные работы в кабинетах и вспомогательных помещениях отделения, приобретена мебель и комплекс мониторинга электрокардиосигналов и артериального давления, - рассказала руководитель больницы.В течение 2018 года в отделении провели около 55,5 тыс. ультразвуковых исследований, сделали 62 тыс. электрокардиограмм и 3,4 тыс. нейрофизиологических исследований.Директор Балаклейской ЦРБ отметила, что в прошлом году значительные объемы ремонтных работ провели в поликлиническом отделении ЦРБ. Здесь провели капремонт двух пассажирских лифтов, коридоров и помещений пятого этажа. Обновили фасад и входные группы здания. В больнице проведен капитальный ремонт анестезиологического отделения с койками интенсивной терапии. Кроме того, для заведения приобрели немало современного медицинского оборудования для анестезиологического отделения, рентгенологического кабинета, стационарных отделений, операционного блока и так далее.Напомним, глава ХОГА Юлия Светличная определила развитие гуманитарной сферы одним из приоритетов для региона на ближайшие годы.– Областная стратегия сформирована таким образом, чтобы охватить ремонтом и привести в нормальное состояние всю медицинскую сферу, – отметила глава области.