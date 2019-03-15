Ученые в ходе исследования выяснили, что любые проблемы с ротовой полостью становятся причиной проблем с другими органами. Чаще всего эти недуги влияют на функционирование сердца, суставов и почек.

Масштабные исследования показали специалистам, что патологические процессы в других органах «запускают» вредные микрочастицы разложившийся зубной эмали, информируют «Экономические новости».Так ученые нашли связь между пародонтозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также между проблемами с деснами и возникновением бактерицидного эндокардита.Кроме того, специалисты отмечают, что проблемы с зубами могут нарушить работу мочеполовой системы и стать причиной развития хронической почечной недостаточности. Но, по словам медиков, бактерии, которое развились во рту, могут достать и поджелудочную железу, а также нарушить метаболизм в организме.Стоматологи советуют раз в полгода проходить плановый осмотр, чтобы избежать проблем в будущем.