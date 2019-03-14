Вырванные с корнем деревья, сорванные крыши, оборванные электропровода, падающие билборды, погибшие люди — по Украине прокатились шквальные ветры.

После резкого потепления в Украину пришла непогода – шквальный ветер и дожди атаковали практически всю территорию страны. Как спасаться от разбушевавшейся стихии?Во Львове сильный ветер сорвал крышу с одного из домов, повредив два соседних, а в центральной части города упал кирпичный забор. В Белгород-Днестровском Одесской области ураганный ветер сорвал шифер на площади 360 квадратных метров с пятиэтажного дома на 96 квартир. Шквальный ветер повалил крышу возле Золотых ворот в Киеве, а в Бердичеве швырнул металлическую конструкцию прямо на перекресток.Многие населенные пункты по всей Украине остались без света. Из-за ураганного ветра 11 марта в Украине погибли два человека, четверо госпитализированы, в том числе двое детей.— В Николаеве в результате падения части дерева на маршрутный микроавтобус травмированы двое детей (2010 и 2015 годов рождения), пострадавшие госпитализированы. В городе Коростышев Житомирской области в результате падения части кровли с ТЦ «Фуршет» погиб один человек, один человек попал в больницу. В городе Хмельник Винницкой области в результате падения части дерева погиб один человек. В Одессе в результате падения части дерева один человек получил травмы, — сообщили в ГС по чрезвычайным ситуациям Украины.На Харьковщине обошлось без особых происшествий. По информации Управления ТЭК Харьковской облгосадминистрации, в ночь с 11 на 12 марта остался обесточенным один населенный пункт — село Бобровка Харьковского района. К вечеру вторника электроснабжение было возобновлено.Подобные сюрпризы погода может принести еще не единожды.Спасатели поделились советами, как уберечься от шквального ветра, чтобы не стать жертвой вырванного с корнем дерева или оторванной строительной конструкции.— Прежде всего в непогоду следует избегать прогулок рядом с деревьями, заборами, рекламными щитами, линиями электропередач. То есть нужно держаться подальше от строений, конструкции которых может сорвать шквальным ветром, — рекомендуют в ГСЧС. – Не оставляйте автомобили у билбордов, деревьев, особенно больших тополей, и так далее. В это время особое внимание нужно уделить детям – следите за их передвижением и во время штормового предупреждения не позволяйте играть на улице. Если сильный ветер застал вас на улице — укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Все окна домов необходимо плотно закрыть и убрать с балконов и лоджий предметы, которые может снести ветром.