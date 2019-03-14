До перехода на летнее время и судорожной проверки всех часов в доме осталось меньше месяца.Идеальное время, чтобы приготовить себя и организм к тому, что мы будем спать на целый час меньше.
Простой перевод часов на 60 минут вперед способен оказать колоссальное влияние на организм человека, сообщает Мeteoprog.
Ученые установили, что в первые три дня после перехода на летнее время увеличивается число инфарктов и дорожно-транспортных происшествий.
Даже если человек абсолютно здоров и у него нет постоянного режима дня, потеря всего одного часа все равно влияет на ощущение времени и будет стрессом для организма.
К тому же, по мнению психологов, людям легче смериться с зимними изменениями, а «украденный» час вызывает некую агрессию, апатию и усталость.
Исследование шведских медиков показало, что потеря одного часа способствует увеличению случаев депрессии на 11%, а нормализация состояния происходит только через десять недель.
Если в прошлом году вам было сложно выбраться утром из постели, уходило больше времени на то, чтобы заснуть, вы чувствовали себя усталыми и раздражительными, необходимо подготовиться к переходу на летнее время 2019.
Есть несколько простых способов, которые облегчат потерю одного летнего часа.
Во-первых, нужно больше спать. Подарите своему организму несколько дополнительных часов сна, договоритесь с начальством, что будете приходить на работу позже, но задерживаться после окончания окончания рабочего времени. Не заставляйте себя спать, если организм не хочет. Ежедневно переносите время сна 5-10 минут, чтобы уже через неделю без потерь засыпать тогда, когда этого требует режим.
Проведите обеденный перерыв не за работой, общением с коллегами или друзьями, а за послеобеденным сном. Всего 40 минут дремы значительно облегчат переход на летнее время.
В переходный период вам нужно больше солнечного света. Раньше люди обходились вообще без часов, они ориентировались по солнцу, поэтому смена сезонов и длительности светового дня происходила естественно и безболезненно.
И, конечно же, в весенний период организм сталкивается с серьезной нагрузкой и перестройкой режима, поэтому ему требуется больше витаминов. Пересмотрите свой рацион либо приобретите в аптеке готовый комплекс полезных веществ.
При стрессе, к которому может привести потеря одного часа, поможет более плотный завтрак. Большинство людей жалуются, что не способны съесть с утра даже кусочек хлеба, а учитывая более ранний подъем, даже утренний бодрящий напиток начинает терять привлекательность.
Постарайтесь пересилить себя и хорошо позавтракать, чтобы окончательно разбудить организм и зарядить энергией на целый день.