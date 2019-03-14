До перехода на летнее время и судорожной проверки всех часов в доме осталось меньше месяца.

Идеальное время, чтобы приготовить себя и организм к тому, что мы будем спать на целый час меньше.Простой перевод часов на 60 минут вперед способен оказать колоссальное влияние на организм человека, сообщает Мeteoprog.Ученые установили, что в первые три дня после перехода на летнее время увеличивается число инфарктов и дорожно-транспортных происшествий.Даже если человек абсолютно здоров и у него нет постоянного режима дня, потеря всего одного часа все равно влияет на ощущение времени и будет стрессом для организма.К тому же, по мнению психологов, людям легче смериться с зимними изменениями, а «украденный» час вызывает некую агрессию, апатию и усталость.Исследование шведских медиков показало, что потеря одного часа способствует увеличению случаев депрессии на 11%, а нормализация состояния происходит только через десять недель.Если в прошлом году вам было сложно выбраться утром из постели, уходило больше времени на то, чтобы заснуть, вы чувствовали себя усталыми и раздражительными, необходимо подготовиться к переходу на летнее время 2019.Есть несколько простых способов, которые облегчат потерю одного летнего часа.Во-первых, нужно больше спать. Подарите своему организму несколько дополнительных часов сна, договоритесь с начальством, что будете приходить на работу позже, но задерживаться после окончания окончания рабочего времени. Не заставляйте себя спать, если организм не хочет. Ежедневно переносите время сна 5-10 минут, чтобы уже через неделю без потерь засыпать тогда, когда этого требует режим.Проведите обеденный перерыв не за работой, общением с коллегами или друзьями, а за послеобеденным сном. Всего 40 минут дремы значительно облегчат переход на летнее время.В переходный период вам нужно больше солнечного света. Раньше люди обходились вообще без часов, они ориентировались по солнцу, поэтому смена сезонов и длительности светового дня происходила естественно и безболезненно.И, конечно же, в весенний период организм сталкивается с серьезной нагрузкой и перестройкой режима, поэтому ему требуется больше витаминов. Пересмотрите свой рацион либо приобретите в аптеке готовый комплекс полезных веществ.При стрессе, к которому может привести потеря одного часа, поможет более плотный завтрак. Большинство людей жалуются, что не способны съесть с утра даже кусочек хлеба, а учитывая более ранний подъем, даже утренний бодрящий напиток начинает терять привлекательность.Постарайтесь пересилить себя и хорошо позавтракать, чтобы окончательно разбудить организм и зарядить энергией на целый день.