Пилот самолета Boeing 737 MAX, который потерпел катастрофу в Эфиопии сообщил о проблемах управления полетом и хотел вернуться в аэропорт.

Об этом заявил генеральный директор компании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам, сообщает в среду, 13 марта, Wall Street Journal.Гебремариам отметил, что в записях разговоров с диспетчерами пилот не указал никаких других внешних проблем с самолетом или полетом, сообщает Корреспондент.net.Тем временем The New York Times сообщило, что в прошлом году как минимум два американских экипажа сообщили о непредсказуемом поведении самолета Boeing 737 MAX 8 после включения автопилота."По меньшей мере два пилота, которые выполняли полеты на Boeing 737 MAX 8 на регулярных рейсах в США, в ноябре [прошлого года] выразили тревогу по поводу того, что их самолеты внезапно "ныряли" после включения автопилота", - отмечает издание, добавляя, что в обоих случаях пилоты "сумели возобновить подъем после выключения автопилота".По словам одного из пилотов, снижение началось через две-три секунды "после включения автоматической системы".Издание отмечается, что проблемы, с которыми столкнулись американские пилоты, похожи на те, которые предшествовали катастрофе Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года, приведшей к гибели 189 человек. Причины падения самолета в Яванское море все еще официально не обнародованы, но ряд экспертов считает, что некорректное программное обеспечение, загруженное в бортовой компьютер Boeing, возможно, заставило лайнер начать внезапное снижение.Напомним более половины всех Boeing 737 прекратили полеты после авиакатастрофы в Эфиопии.