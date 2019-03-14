Скажите, пожалуйста, в свете монетизации субсидий какие санкции предусмотрены в случае неоплаты коммунальных услуг?

Михаил Петрович

По информации министра социальной политики Украины Андрея Ревы, в случае неоплаты получателем субсидии коммунальных услуг управление социальной защиты населения может приостанавливать выплату адресной помощи.– Конечно, можно получить субсидию и проесть ее. Мы не можем проконтролировать каждого человека, который получит деньги. Это ответственность каждого. Но есть одна вещь, которую я хотел бы, чтобы все помнили. Ее можно проесть один раз. Но если вы не заплатите, вам просто следующей не дадут. Это целевая помощь, – подчеркнул министр. – Каждое предприятие, предоставляющее коммунальные услуги, имеет свою клиентскую базу. И, соответственно, свою бухгалтерию. И если не заплатите за электроэнергию в течение месяца, к вам сразу придет контролер и задаст определенные вопросы. То же самое касается уплаты за газ и других уплат.То есть предприятия, предоставляющие услуги, обязательно посетят людей и выяснят, в чем проблема.– Если они увидели, что человеку дали деньги, у него все нормально, а он не заплатил, то проинформируют управление социальной защиты населения, и управление прекратит выплату, пока ты не рассчитаешься. Вот и все, – добавил министр.