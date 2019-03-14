Геоинженеры предлагают бороться с глобальным потеплением радикально — распылить на высоте около 20 километров микрочастицы, которые будут частично отражать и рассеивать солнечный свет.

Критики солнечной геоинженерии предупреждают, что искусственное отражение солнечного света для охлаждения планеты может привести к радикальным непреднамеренным последствиям. Но команда ученых из Гарварда настаивает, что такие опасения преувеличены, сообщает «Вокруг света. Украина».И исследователи утверждают, что распыление химических веществ в атмосферу для «затемнения солнца» никогда не подразумевалось как универсальное средство, нивелирующее последствия сжигания ископаемого топлива. Вместе с тем при осторожном использовании подобные меры вполне безопасны.Климатические модели предполагают, что геоинженерия может дать ожидаемые положительные результаты. Ученые Гарварда запустили крупнейшее в мире исследование солнечной геоинженерии, которое, как ожидается, проведет свои первые полевые эксперименты уже в этом году, чтобы на деле увидеть, как эти химические вещества поведут себя в небе.Согласно полученным данным (упрощенному «идеализированному» сценарию), умеренное распыление отражающих химикатов охладит планету, не усугубляя климатические стрессы для подавляющего большинства регионов, то есть не провоцируя экстремальные осадки или сильные ураганы. Напротив, 85% ураганов будет компенсировано солнечной геоинженерией, а обострение климатических нагрузок почувствует менее 0,4% земли, не покрытой льдом.«Предыдущие работы предполагали, что солнечная геоинженерия неизбежно приведет к «победителям» и «проигравшим», а некоторые регионы возьмут на себя всю тяжесть последствий этих мер. Наша работа ставит под сомнение это предположение: мы видим значительное снижение климатического риска в целом без значительного увеличения риска для какого-либо конкретного региона», — утверждают авторы статьи.