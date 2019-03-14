14 марта в 2014 году начали формировать первый украинский добровольческий батальон.

– Трудно переоценить вклад украинских добровольцев в оборону нашего государства в первые дни и месяцы вооруженной агрессии на востоке. Решение, которое одновременно приняли для себя эти отважные мужчины и женщины, стало проявлением настоящей смелости и абсолютного патриотизма, – подчеркнула глава ХОГА Юлия Светличная.Она поблагодарила украинских добровольцев за непоколебимую жизненную позицию и активное участие в национально-патриотическом воспитании молодежи. А также тех, кто вступил в ряды ВСУ и Национальной гвардии, – за значительный вклад в развитие современной украинской армии.– Конечно же, кроме слов благодарности живым, сегодня мы чествуем и тех, кто не вернулся домой, – сказала Юлия Светличная. – Вечная память добровольцам, которые отдали жизнь за Украину. Они – настоящие Герои. А Герои не умирают!