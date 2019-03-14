Мне скоро выходить на пенсию. Подскажите, пожалуйста, что включается в пенсионный стаж помимо работы? Входят ли туда годы обучения в вузе, декретный отпуск и т.д? И какие документы подтверждают пенсионный стаж?
Иванна

Как разъяснили на сайте Юридического портала Украины, согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», без уплаты взносов в Пенсионный фонд в страховой стаж пенсионера засчитываются:
  • срочная служба в армии;
  • уход за ребенком-инвалидом;
  • воинская (не срочная) служба;
  • отпуск по беременности и родам;
  • отпуск по уходу за ребенком до 3 лет;
  • срочная альтернативная (не воинская) служба;
  • пребывание на фронте или участие в боевых действиях;
  • период пребывания за границей жен или мужей дипломатов во время службы;
  • инвалидность из-за несчастного случая на производстве или профзаболевание;
  • исполнение обязанностей родителей-воспитателей детских домов семейного типа;
  • служба в военизированных формированиях, горноспасательных частях и аварийно-спасательных подразделениях, созданных согласно законодательству Украины;
  • срок получения материальной помощи на профессиональную подготовку (переподготовку) и повышение квалификации, а также период получения пособия по безработице;
  • уход за инвалидом I группы, престарелым, требующим постоянного ухода (решение медико-социальной экспертной комиссии) или достигшим 80 лет, если этот уход осуществляет неработающее трудоспособное лицо.
Дополнительно к вышеуказанным пунктам в период до 1 января 2004 года в пенсионный стаж, согласно действовавшему тогда Закону «О пенсионном обеспечении», включаются:
  • обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре;
  • период проживания жен офицеров, прапорщиков и мичманов, а также военнослужащих сверхсрочной службы с мужьями в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности (не более 10 лет).

Начисление и подтверждение страхового стажа за период трудовой деятельности до 1 июля 2000 года осуществляется на основании записей в трудовой книжке, а также других документов (справки предприятий, учреждений и организаций, а также данные госархивов). После 1 июля 2000 года расчет пенсионного стажа производится сугубо по данным персонального учета в Пенсионном фонде.

Как рассчитывается пенсионный стаж при начислении пенсии? Пенсионный стаж в Украине исчисляется в месяцах. При этом неполный месяц работы может быть зачтен в страховой стаж в полном объеме, если сумма уплаченных за этот месяц взносов в Пенсионный фонд не меньше минимального страхового взноса. Если по каким-либо причинам страховой взнос был уплачен в меньшем размере, этот период засчитывается в страховой стаж как полный месяц при условии осуществления соответствующей доплаты (производится сотрудниками ПФ по обращению работника). Без осуществления доплаты страховой стаж определяется пропорционально уплаченным взносам (по установленной законодательством формуле).

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Если военный пенсионер трудоустроился

Советы от ВХ