Мне скоро выходить на пенсию. Подскажите, пожалуйста, что включается в пенсионный стаж помимо работы? Входят ли туда годы обучения в вузе, декретный отпуск и т.д? И какие документы подтверждают пенсионный стаж?

Иванна

срочная служба в армии;

уход за ребенком-инвалидом;

воинская (не срочная) служба;

отпуск по беременности и родам;

отпуск по уходу за ребенком до 3 лет;

срочная альтернативная (не воинская) служба;

пребывание на фронте или участие в боевых действиях;

период пребывания за границей жен или мужей дипломатов во время службы;

инвалидность из-за несчастного случая на производстве или профзаболевание;

исполнение обязанностей родителей-воспитателей детских домов семейного типа;

служба в военизированных формированиях, горноспасательных частях и аварийно-спасательных подразделениях, созданных согласно законодательству Украины;

срок получения материальной помощи на профессиональную подготовку (переподготовку) и повышение квалификации, а также период получения пособия по безработице;

уход за инвалидом I группы, престарелым, требующим постоянного ухода (решение медико-социальной экспертной комиссии) или достигшим 80 лет, если этот уход осуществляет неработающее трудоспособное лицо.

обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре;

период проживания жен офицеров, прапорщиков и мичманов, а также военнослужащих сверхсрочной службы с мужьями в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности (не более 10 лет).

Как разъяснили на сайте Юридического портала Украины, согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», без уплаты взносов в Пенсионный фонд в страховой стаж пенсионера засчитываются:Дополнительно к вышеуказанным пунктам в период до 1 января 2004 года в пенсионный стаж, согласно действовавшему тогда Закону «О пенсионном обеспечении», включаются:Начисление и подтверждение страхового стажа за период трудовой деятельности до 1 июля 2000 года осуществляется на основании записей в трудовой книжке, а также других документов (справки предприятий, учреждений и организаций, а также данные госархивов). После 1 июля 2000 года расчет пенсионного стажа производится сугубо по данным персонального учета в Пенсионном фонде.Как рассчитывается пенсионный стаж при начислении пенсии? Пенсионный стаж в Украине исчисляется в месяцах. При этом неполный месяц работы может быть зачтен в страховой стаж в полном объеме, если сумма уплаченных за этот месяц взносов в Пенсионный фонд не меньше минимального страхового взноса. Если по каким-либо причинам страховой взнос был уплачен в меньшем размере, этот период засчитывается в страховой стаж как полный месяц при условии осуществления соответствующей доплаты (производится сотрудниками ПФ по обращению работника). Без осуществления доплаты страховой стаж определяется пропорционально уплаченным взносам (по установленной законодательством формуле).