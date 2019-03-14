В марте харьковчане уже начали получать повышенные пенсии. Добавка составила от 100 до 1000 гривен.«Вечерний Харьков» разбирался: кому, сколько и почему?
В марте этого года пенсионеры получают повышенные выплаты – проиндексированные пенсии. Мы поинтересовались у горожан, кто какую получил надбавку.
Харьковчанка Валентина Викторовна получает пенсию как госслужащий.
– Мне ничего не добавили, – посетовала она. – Наших пенсий индексация не коснулась.
Марина Сергеевна пытается выживать на минимальную пенсию. Говорит, благо, что дети помогают, иначе бы уже ноги протянула.
– В марте мне почтальон принес добавку чуть больше 1200 гривен, и такую же сумму дадут в апреле – и все. Это одноразовая добавка, – расстроилась женщина.
Раисе Даниловне выплаты увеличили почти на 500 гривен, а Антон Павлович получил пенсию всего лишь на 100 гривен большую.
– Как же так? Обещали существенные прибавки – и вот тебе, пожалуйста: 100 гривен! – недоволен пенсионер. – Не знаете, может надо было в Пенсионный фонд пойти, какие-то документы предоставить? А я ничего не предоставлял, вероятно, чего-то не учли.
Разъяснения по поводу перерасчета пенсий «Вечерний Харьков» получил в Пенсионном фонде.
Как рассчитывают новую пенсию
С 1 марта 2019 года Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий, предусмотренный ч. 2 ст. 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В ведомстве отмечают, что для перерасчета пенсии обращаться в органы Пенсионного фонда с заявлением не нужно – его проводят автоматически.
Для определения размера пенсии существует базовая формула: перемножаются средняя зарплата по Украине, индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент страхового стажа.
Индивидуальный коэффициент зарплаты – соотношение получаемой зарплаты за какой-то период (обычно месяц) и среднего показателя по стране. Если человек получал на 20% больше, чем средняя зарплата, коэффициент равен 1,2, если меньше на 20 % – 0,8. На основании месячных коэффициентов заработной платы вычисляется средний месячный коэффициент заработной платы за весь период, за который учитывается заработная плата.
Коэффициент страхового стажа равен стажу в годах, помноженному на 0,01: 20 лет стажа – 0,2, 50 лет – 0,5.
Суть мартовского перерасчета заключается как раз в «новой» средней заработной плате, которая применяется для расчета.
– Показатель средней заработной платы, который применяется для перерасчета пенсий, увеличивается на коэффициент, соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы за предыдущие три года, – поясняют специалисты Пенсионного фонда.
По данным Минсоцполитики, инфляция составила в 2018 году 9,8 %, а зарплаты выросли на 25 %. Исходя из этого, 50 % индексации инфляции – 4,9 %, зарплаты – 12,5 %. Оба этих значения складывают и получают коэффициент 17,4 %. Чтобы получить «новую» среднюю зарплату, «старые» 3764 (средняя заработная плата за 2014–2016 гг.) умножают на вычисленный нами коэффициент 1,174 и получают значение зарплаты, по которой считают пенсию. То есть для обычных пенсионеров размер средней заработной платы для исчисления пенсии с 1 марта 2019 года составляет 4404, 35 грн.
– Пенсия рассчитывается индивидуально. Для каждого повышение будет различаться в зависимости от стажа, зарплаты до выхода на пенсию, а также различных доплат за особые условия труда, если таковые есть, – уточнили в ПФ.
Больше всего вырастут выплаты у тех, кто вышел на пенсию до 2017 года. У людей, выходивших на пенсию в 2017–2018 годах, размер средней зарплаты выше и базовый показатель является более современным. Если же размер повышения в результате перерасчета с 1 марта 2019 года не достигает 100 гривен, устанавливается доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, которая учитывается при дальнейших перерасчетах пенсий.
Кому положено пособие
Пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж, т.е. 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин (а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин) и у которых размер пенсии не превышает 1669,2 грн (40% от минимальной заработной платы 4173 грн), выплачивается единовременная доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн. То есть одноразовая доплата к пенсии устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который установлен на 1 января 2019 года (1497 грн.) и увеличен на коэффициент индекса потребительских цен, исчисленный Госстатом за 2015-2016 годы (1,43 в 2015 г. и 1,12 в 2016 г., итого 1,61).
– Выплата единовременной доплаты к пенсии осуществляется равными частями в марте и апреле 2019 года, – уточнили в ПФ. – А именно: в марте – 1 205,09 грн и в апреле – 1 205,08 грн, одновременно с выплатой пенсии, начисленной соответственно за март и апрель текущего года.
Кстати, проведение индексации пенсий, назначенных по «специальным» законам (государственным служащим, должностным лицам органов местного самоуправления, прокурорам, судьям, народным депутатам и т. д.), не предусмотрено.