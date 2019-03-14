В Харькове задержали 37-летнего мужчину, который поджег автомобиль Лада Калина на ул. Натальи Ужвий 12 марта в 3:17.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, в результате пожара машина сгорела полностью, ее 39-летнему владельцу нанесен ущерб на 100 тыс. гривен. Огонь также повредил машину, припаркованную рядом.По адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли злоумышленника. Им оказался 37-летний харьковчанин, у которого обнаружили газовый баллончик, перчатки, права, рацию и балаклаву.Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев событий, назначены экспертизы.По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.