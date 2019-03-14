О планах дальнейшего развития области глава ХОГА рассказала во время заседания Совета регионального развития. Мероприятие проходит на Харьковщине под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

– У нас есть продуманный и четкий план дальнейших действий, – заверила в своем докладе Юлия Светличная. – Для Харьковской области – это 2000 объектов государственного и регионального значения, восстановление которых запланировано на ближайшие три года. Это во-первых. Второе: продолжение диверсификации рынков сбыта для харьковской промышленности, увеличение объемов производства, как минимум, вдвое. Третье - это реализация масштабных инфраструктурных проектов. Таких, как строительство метро; восстановление дорог, которые не знали ремонта по 30 лет, строительство современных больниц, и в первую очередь я имею в виду новый онкологический центр, где уже начаты работы.Также глава ХОГА отметила такие важные направления развития региона, как дальнейшая реализация мер по обеспечению энергетической безопасности и комплексное развитие сельской местности.– Последовательная, профессиональная и ответственная работа по дальнейшему укреплению Украины - это именно то, чего требует от нас время. Не болтовня, ссоры и разрушения, а создавать и объединять. Именно так и будем делать. Потому что дела всегда важнее слов! – отметила Юлия Светличная.