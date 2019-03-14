Глава ХОГА Юлия Светличная вместе с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом приняла участие в заседании Совета регионального развития в Харькове.

Открывая мероприятие, премьер-министр отметил те изменения, которые произошли в стране с 2014-го года, в том числе благодаря децентрализации.– За 4 года мы провели реформу децентрализации, которая дала нам возможность втрое увеличить местные бюджеты, в 5 - 7 раз увеличить бюджеты развития громад. Это открывает совершенно новую страницу истории нашего государства. Но важно, чтобы мы эффективно использовали эти ресурсы, – сказал Владимир Гройсман.Он акцентировал, что ключевые задачи сейчас – «дать абсолютно новое качество образования, медицины, инфраструктуры».Глава правительства также отметил вклад Харьковской области в развитие национальной экономики.– Вы – мощный научный и промышленный регион, дающий сегодня достаточно положительную динамику и вносящий свой вклад в развитие национальной экономики, – сказал Владимир Гройсман. – Ваш промышленный комплекс достаточно конкурентный. Сегодня вы достойно представляете Украину на международных рынках.О состоянии развития экономики Харьковской области во время заседания Совета доложила глава ХОГА Юлия Светличная. Она сообщила, что за последние 3 года машиностроительная промышленность области выросла на 35%, а количество рабочих в промышленности увеличилось на 5000.– Такая динамика – впервые за последние годы. У нас лучший уровень занятости населения в стране и лучший уровень качества образовательных услуг, - сказала глава ХОГА.Она отметила, что еще несколько лет назад в такие результаты развития Харьковской области многие не верили.– Помню, как мы слышали от тех, кто не верил в Украину, что инвесторы уйдут из Харькова, потому что рядом – границы, рядом – война; что европейский рынок для нас так и не откроют, а без российского мы пропадем; нас убеждали, что харьковская промышленность рухнет. И вновь у всех, кто видел восток Украины в отчаянии и разрухе, ничего не получилось. Ни один крупный инвестор из Харьковской области не ушел. Наоборот, большинство инвесторов расширяет свое производство, и 2,7 млрд долларов капитальных инвестиций, которые национальный и иностранный бизнес за последние пять лет вложили в экономику Харьковской области, это только подтверждают, – сказала Юлия Светличная.Руководитель области также сообщила, что сводный местный бюджет Харьковской области стал втрое мощнее. И именно это позволяет реализовывать строительные проекты, ремонтировать и восстанавливать важные объекты.– Областная филармония, которую Харьков ждал с 1989 года. Новая станция метро, которую харьковчанам обещали еще с девяносто второго. Новая современная школа на 640 мест в молодежном поселке под Харьковом, которая построена «с нуля» впервые за последние десять лет, современный – даже по европейскому уровню – Региональный центр административных услуг, – привела примеры Юлия Светличная.Напомним, 14 марта в Харьковской области проходит расширенное заседание Совета регионального развития под председательством премьер-министра Украины. В мероприятии принимают участие представители всех районов области, руководители предприятий, учреждений образования, здравоохранения и т.п.