14 марта Харьковщина отмечает День украинского добровольца.Сегодня 60 военных музыкантов в главном зале железнодорожного вокзала “Харьков-Пассажирский” исполнили классические и современные произведения, – сообщает корреспондент МГ “Объектив”.
В 2014 году в этот день первые 500 бойцов-добровольцев «Самооборона Майдана» прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона.
Поэтому выступлением военного оркестра, по словам организаторов флешмоба, музыканты почтили мужество и героизм первых защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Такая же акция прошла еще в десяти областных центрах: Винница, Днепр, Житомир, Львов, Николаев, Одесса, Ровно, Харьков, Хмельницкий, Чернигов.