Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пл. Конституции до Харьковской набережной, запрещено до 20 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией проспекта.Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам. На время работ организовано двустороннее движение по пер. Слесарному, на участке от пр. Московского до ул. Короленко.№241э, 272э:при движении в сторону Харьковской набережной: - пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский - Харьковская набережная и далее по маршруту;при движении в сторону пл. Конституции: - Харьковская набережная - пер. Армянский – пл. Конституции – пл. Павловская - ул. Университетская и далее по маршруту;№ 249э, 251э, 269э: - пр. Московский - пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский (конечная остановка автобусного маршрута №219э) – пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский и далее по маршруту.Кроме того, в это время будет запрещено движение трамваев по пр. Московскому, на участке от пл. Защитников Украины до пл. Конституции, пл. Конституции, пл. Павловской, от пл. Конституции до ул. Университетской.№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - ул. Морозова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - Южный вокзал;в обратном направлении: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская - ул. Университетская - ул. Грековская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины (Конный рынок) - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р.