Московский районный суд Харькова признал виновными в разбое, направленном на завладение имуществом в особо крупных размерах, четырех жителей Запорожья в возрасте от 27 до 33 лет.

Суд назначил каждому наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.По данным следствия, злоумышленники узнали, что житель Днепра собирается покупать элитный внедорожник в Харькове за 1,7 млн. грн. Осужденные спланировали нападение на потенциального покупателя: выяснили подробности будущего соглашения, купили и зарегистрировали оружие (охотничьи карабины, ружье, пистолеты и патроны).Разбойники напали на жертву посреди дня возле супермаркета в спальном районе Харькова. Они толкнули мужчину на землю и забрали сумку с деньгами. Потерпевший вместе с другом пытался догнать воров, но те пригрозили оружием.Преступников задержали в тот же день на одном из полицейских постов области. У них изъяли похищенные деньги и оружие.Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляцию, сообщили в областной прокуратуре.