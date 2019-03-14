Выживать на одну пенсию очень сложно. Вот решила взять квартирантов. Подскажите, как правильно это сделать, чтобы не возникло проблем? Можно ли сдавать жилье без посредников?

Тамара Сергеевна

Как разъяснили на Юридическом портале Украины, первым пунктом на пути к сдаче квартиры (комнаты) является определение стоимости аренды. Именно адекватная цена помогает быстрее сдать жилье.Очень важный момент – срок аренды жилого помещения, так как от выбранного срока сдачи квартиры зависит ваш заработок. При долгосрочной аренде недвижимости потенциальная прибыль не столь велика, как при посуточной. Тем не менее это приносит стабильные дивиденды и не отнимает много времени и сил. Посуточная сдача квартир (комнат) является более прибыльным вариантом, особенно актуальным в больших городах и туристических центрах. Однако посуточная аренда квартир (домов) – это, по сути, полноценный бизнес, требующий регулярных затрат времени на поиски клиентов. Кроме того, от арендодателя потребуются постоянные финансовые вливания: обновление ремонта, замена мебели и бытовой техники, уборка помещения, оплата коммунальных услуг, реклама и прочее.Поиски квартиросъемщиков вы можете проводить самостоятельно или доверить его профессионалам. Принципиального значения это не имеет, однако и тот, и другой методы имеют свои преимущества и недостатки.Доверив поиски квартирантов агентству, вы перекладываете ответственность за подбор подходящего арендатора на риелтора, тем самым освобождая свое время. Кроме того, риелторская компания поможет правильно оформить арендные отношения, подписав с нанимателем договор.Сдать квартиру без риелторов и посредников немного сложнее, так как поиски арендаторов могут занять больше времени и потребовать от наймодателя определенных действий: расклейки объявлений по району, размещения рекламы в газете или объявления в интернете. Также хорошим подспорьем станет «сарафанное радио».Арендодателям следует помнить, что сдача квартиры в аренду без уплаты налогов является правонарушением и грозит штрафом в размере от 17 до 34 тыс. грн (ст. 212 УК). Уплата налога за сдачу квартиры в аренду должна проводиться четыре раза в год в течение 40 календарных дней после последнего дня отчетного квартала. Размер налога за аренду жилья рассчитывается наймодателем самостоятельно, исходя из полученной прибыли. При этом с 1 января 2016 года в Украине введена единая ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 18%.