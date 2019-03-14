В НТУ "Харьковский политехнический институт" с февраля стартовал украинско-американский педагогический эксперимент.Об этом сообщили в вузе.
К обучению студентов по предмету "Математическая статистика" привлекли лектора из США профессора Луиса Квинна. Участники эксперимента - студенты III курса специальностей "Компьютерные науки" и "Прикладная математика".
По инициативе американского специалиста преподавание проходит в формате проектного обучения. Студенты разделены на команды по 3-5 человек, каждая из которых по окончании семестра должна выполнить статистический анализ в определенной области (медицина, финансы, инженерия, маркетинг и т.п.) и представить прогнозы развития случайных процессов.
– Мой стиль преподавания - это провокация дискуссий, непосредственное в них участие, чтоб помогать учащимся развить навыки решения проблем и критического мышления, - сказал Квинн.