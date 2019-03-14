Группа сенаторов-республиканцев в американском штате Нью-Мексико предложила создать государственные магазины по продаже марихуаны, а также субсидировать продажу лечебного каннабиса для людей с низким достатком.

Нью-Мексико может стать первым штатом США, субсидирующим продажи марихуаны, пишет агентство Associated Press. Законопроектом предлагается направить доходы от продажи рекреационной марихуаны на оплату труда работников государственных торговых точек и на субсидии для тех, кто иначе не может себе позволить лечение препаратами на основе марихуаны.При этом группа консервативно настроенных сенаторов-демократов пока мешает голосованию по законопроекту в Сенате.– Это не наш приоритет, – считает сенатор от демократической партии Джон Артур Смит.Нью-Мексико рассчитывает легализовать продажу до 28 граммов рекреационной марихуаны в одни руки и ввести налог в размере 17% на продажу конопли, не предназначенной для употребления в медицинских целях.Руководство штата рассматривает возможность легализации конопли для увеличения налоговых поступлений в казну штата, которых не хватает на ряд социальных проектов, в том числе на то, чтобы поднять зарплаты учителям и увеличить расходы на государственное образование. При этом данный законопроект, по мнению его авторов, позволит снизить налоги на медицинскую марихуану в штате.