Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что «Мона Лиза» должна вернутся на историческую родину.

Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».О том, что одна из самых знаменитых картин в мире должна покинуть Францию, Маттео Сальвини заявил на пресс-конференции. В ходе дискуссии о французско-итальянских отношениях, которые существенно ухудшились после серии скандалов по поводу нелегальной иммиграции, политик упомянул «Мону Лизу».– Я заявляю, что мы с французским послом работаем над тем, чтобы забрать “Мону Лизу”, – сказал Сальвини. – Так было бы удобнее всем, кто хочет рассмотреть ее поближе.По мнению Сальвини возвращение картины да Винчи в Италию было бы отличным способом отметить 500-ю годовщину со дня смерти художника.Да Винчи родился в 1452 году во Флоренции, но умер во Франции в 1519-м. Поэтому одна из его знаковых работ хранится в парижском «Лувре». Ежегодно на загадочную улыбку «Моны Лизы» приезжают посмотреть миллионы туристов.Итальянское правительство представило обширную программу мероприятий, посвященных годовщине со дня смерти да Винчи.– Это праздник, который будет длиться весь год, и это возможность для Италии отпраздновать гения, которого ценят во всем мире, – заявил председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.Уже запланированы десятки мероприятий, празднование продлится до апреля 2020 года. Вчера в Риме в Квиринальском дворце открылась крупная выставка, посвященная научным изобретениям да Винчи.