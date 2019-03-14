Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что «Мона Лиза» должна вернутся на историческую родину.Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».
О том, что одна из самых знаменитых картин в мире должна покинуть Францию, Маттео Сальвини заявил на пресс-конференции. В ходе дискуссии о французско-итальянских отношениях, которые существенно ухудшились после серии скандалов по поводу нелегальной иммиграции, политик упомянул «Мону Лизу».
– Я заявляю, что мы с французским послом работаем над тем, чтобы забрать “Мону Лизу”, – сказал Сальвини. – Так было бы удобнее всем, кто хочет рассмотреть ее поближе.
По мнению Сальвини возвращение картины да Винчи в Италию было бы отличным способом отметить 500-ю годовщину со дня смерти художника.
Да Винчи родился в 1452 году во Флоренции, но умер во Франции в 1519-м. Поэтому одна из его знаковых работ хранится в парижском «Лувре». Ежегодно на загадочную улыбку «Моны Лизы» приезжают посмотреть миллионы туристов.
Итальянское правительство представило обширную программу мероприятий, посвященных годовщине со дня смерти да Винчи.
– Это праздник, который будет длиться весь год, и это возможность для Италии отпраздновать гения, которого ценят во всем мире, – заявил председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.
Уже запланированы десятки мероприятий, празднование продлится до апреля 2020 года. Вчера в Риме в Квиринальском дворце открылась крупная выставка, посвященная научным изобретениям да Винчи.