Солирующие партии в концерте «Блеск и роскошь духовых инструментов» будут исполнены на уникальных копиях музыкальных инструментов эпохи барокко – альтовом тромбоне и пикколо.

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Алчевский март

Сопровождает концерт Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский». Лучшие «духовики», премьеры произведений и инструменты эпохи барокко – в пятницу, 15 марта, в Доме Алчевских в Харькове состоится уникальный концерт, сообщает PR-агентство Bagels & Letters.В концерте «Блеск и роскошь духовых инструментов» солирующие партии будут исполнены на духовых инструментах в сопровождении Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский».Впервые в Харькове прозвучат произведения Джузеппе Торелли, Георга Вагензейля, Франца Данци. Среди инструментов – уникальные альтовый тромбон и пикколо. Это копии музыкальных инструментов эпохи барокко.Подобного концерта в Харькове не было никогда, утверждает автор его концепции, преподаватель класса тромбона и профессор кафедры духовых и ударных инструментов и оперно-симфонического дирижирования харьковской консерватории Олег Федорков. В нем все уникально — программа, музыканты и даже музыкальные инструменты.— Духовые инструменты всегда пользовались особой любовью слушателей, – рассказывает Олег Федорков. – А в Европе сейчас наблюдается всплеск интереса к духовой музыке, и это неудивительно. В последние 50–60 лет сольное исполнение на духовых инструментах стремительно прогрессирует. Совершенствуются инструменты, расширяются их возможности, а это подталкивает совершенствоваться и музыкантов, дает им возможность более полно раскрыть свой талант.В концерте «Блеск и роскошь духовых инструментов» презентовать публике свой талант будут лучшие «духовики» нашего города, а харьковская школа игры на духовых инструментах – одна из лучших в Европе, считает художественный руководитель МАСО «Слобожанский», народный артист Украины Гаррий Абаджян.Среди них такие талантливые исполнители, как лауреат множества международных конкурсов кларнетист Владислав Петрик и фаготистка Елена Патарыкина. Елена, по мнению Гаррия Артушевича, – настоящий феномен. Хотя она еще учится в десятом классе Харьковской средней специализированной музыкальной школы-интерната, но по уровню мастерства ее уже можно поставить вровень со многими профессиональными исполнителями.— Идея провести концерт духовой музыки сразу нашла горячую поддержку у наших молодых музыкантов, – вспоминает Гаррий Абаджян. — Ведь для них это отличная возможность проявить себя, да и сольные партии они исполнят в сопровождении симфонического оркестра. Конечно, музицировать с оркестром непросто, но это позволяет исполнителю раскрыть свои солирующие качества лучше всего. Произведения при этом звучит более ярко и красочно, что вдохновляет музыкантов и очень нравится публике.Программа уникального концерта насыщена произведениями, которые ранее не исполнялись на концертных площадках города, утверждает Олег Федорков. Это Концерт для трубы и пикколо с оркестром Джузеппе Торелли, Концерт для тромбона с оркестром Георга Вагензейля, Концертино для кларнета и фагота Франца Данци.А Концертино для тромбона композитора XIX века Фердинанда Давида впервые будет звучать в оригинальной обработке, с элементами джаза. Настоящим украшением программы станет экзотично-джазовая сюита «Падишах» современного композитора Олега Облова в исполнении брасс-квинтета.Ведущий концерта — Олег Федорков, дирижер – Юрий Яковенко.Напомним: концерт «Блеск и роскошь духовых инструментов» состоится в Доме Алчевских (Дворец культуры Главного Управления Национальной полиции Украины в Харьковской области) 15 марта.Следующие выступления МАСО «Слобожанский» тоже пройдут в Доме Алчевских, но уже в конце марта. На весенних каникулах МАСО приглашает на серию необычных концертов под названием «Оркестр детям. Сказочный мир классики» с репертуаром для детей. Концерты пройдут 28 и 29 марта, в один день состоится по два концерта. В программе мероприятия прозвучат произведения Баха, Моцарта, Чайковского, Штрауса, Леонтовича и других.