Авиастроительная корпорация Boeing поддержала решение властей США о введении временного запрета на полеты самолетов типа 737 MAX, а также рекомендует Федеральному управлению гражданской авиации временно приостановить полеты всего мирового флота 737 MAX.

Об этом говорится в специальном заявлении компании.Всего в мировой флот входит 371 самолет данного типа, сообщают «Экономические новости».Накануне президент США Дональд Трамп распорядился немедленно прекратить полеты пассажирских самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9 в связи с катастрофой самолета такого типа в Эфиопии в воскресенье:«Полеты будут прекращены до особого распоряжения. Эксплуатация самолетов Boeing 737 Max, которые сейчас в воздухе, будет прекращена после их приземления в пункте назначения».Отметим, что согласно данным известного сервиса слежения за самолетами Flightradar, все самолеты Boeing-737 MAX уже выведены из эксплуатации.Компания Boeing полностью прекратила мировые поставки новых лайнеров этого типа.Накануне Государственная авиационная служба Украины наложила запрет на полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX в пределах/над территорией Украины.Как известно, ранее эксплуатацию Boeing-737 Max 8 запретил Британский авиарегулятор, воздушное пространство для всех моделей Boeing-737 Max закрыли Германия, Франция и Ирландия. Кроме того, от использования Boeing-737 Max 8 отказались Китай, Эфиопия, Австралия, Малайзия, Сингапур. Причиной стали две авиакатастрофы.Напомним, в октябре 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское моревскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли 189 человек. А 10 марта потерпел крушение самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Погибли 157 человек.Также сообщалось, что у разбившегося в Индонезии самолета был неисправен указатель воздушной скорости, у пилотов накануне трагедии были некорректные данные о скорости и высоте.