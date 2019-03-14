В Украине могут легализовать каннабис для медицинских нужд. Инициативу общественников поддержало Министерство охраны здоровья.Однако специалисты-наркологи относятся к такой возможности с большой опаской.
12 февраля петиция о легализации каннабиса для медицинских нужд на сайте Верховной Рады набрала 25 тысяч голосов. Теперь ее обязан рассмотреть комитет парламента. Авторы петиции требуют законодательно легализовать каннабис в научных и медицинских целях. Они отмечают: сегодня в Украине более двух миллионов граждан лишены доступа к эффективному лечению. Это более 20 тысяч детей с фармрезистентными формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более ста тысяч паллиативных пациентов, десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством. В петиции отмечается, что использование каннабиса для медицины и науки урегулировано законами многих стран.
Эту инициативу сразу поддержала и. о. министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун, подчеркнув, что «использование марихуаны в медицинских целях оправданно и является нормальной мировой практикой». По ее словам, медицинский каннабис имеет ряд доказанных лечебных и паллиативных эффектов, а вещества, которые он содержит, имеют обезболивающий и расслабляющий эффект.
– Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса – это реализация их права на медицинскую помощь, – подчеркнула она, призвав украинских граждан поддержать указанную петицию.
Между тем специалисты в области наркологии настроены не столь оптимистично в отношении легализации каннабиса
– Не имея серьезных научных обоснований и разработок, наша наркология не совсем одобрительно к этому относится, – говорит завкафедрой наркологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук, профессор Иван Сосин.
По его словам, в других странах действительно пытаются использовать коноплю, каннабис, марихуану для лечения некоторых патологий.
– Например, депрессии, анорексии и т. д, – говорит он. – Но пока это все поверхностно. Мы к этому не готовы. Я считаю, что это преждевременно и торопиться, не имея научных серьезных собственных разработок эффективности таких препаратов для лечения тех или иных недугов, не следует.
Чем опасна конопля
Сейчас каннабис в Украине считается наркотиком. Обращение с наркотиками регулирует Закон «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах». Согласно документу, оборот наркотиков в Украине ограничен: незаконное их использование влечет за собой уголовную или административную ответственность.
Закон делает отсылку на постановление Кабмина №770 от 6 мая 2000 года, которое определяет список запрещенных наркотиков и психотропов. В этом перечне каннабис вместе с его смолами и настойками относится к особо опасным наркотикам, которые полностью запрещены. Растения рода конопли можно использовать только в промышленности.
В 2018 году полицейские раскрыли полторы тысячи наркопреступлений. Еще около трех тысяч раз они фиксировали незаконную продажу наркотиков. В судебном реестре за 2018 год есть более 400 приговоров, где жители Харьковщины, храня дома или продавая коноплю, получали реальные сроки. Рассмотрим несколько из них.
– Каннабис, марихуана, конопля, гашиш, как их еще называют «план», «драп» – это четко определенные законодательством наркотические вещества, которые вызывают зависимость со всеми серьезнейшими последствиями для здоровья и жизни человека, – говорит Иван Сосин. – Речь идет о возникновении психозов, например, гашишных – в состоянии которых человек становится совершено неадекватным. Это зависимость от психоактивного вещества, которая зарегистрирована в Международной классификации болезней. Поэтому переходить к использованию этого наркотика для лечения каких-то патологий (а их немало) – это риск. И это запрещено нашим законодательством. Но жалеть об этом не стоит, потому что я за свою многолетнюю работу в наркологии видел немало трагедий, которые возникают по причине зависимости от конопли.
Ведь привыкание и зависимость способны вызвать и лекарственные препараты. А потому врач против того, чтобы пополнять их список еще и каннабисом.
– Лекарства, имеющие в своем составе противоболевые средства, различные психотропные вещества, вызывают привыкание, синдром зависимости, «ломку» при отсутствии препарата. Поэтому пополнение списка лекарств, которые вызывают зависимость при неосторожном потреблении, – это трагедия, – считает специалист.
Необходима дискуссия специалистов
Последствия наркотической зависимости, в том числе и гашишной, и марихуанной, очень тяжелые.
– Зависимость от любого наркотического вещества заключается в том, что, употребив его, человек испытывает эйфорию, благостные ощущения, радостные мысли, которые меняют настроение. Человек погружается в наркотический «кайф». Это запоминается и вызывает желание повторить. В результате человек очень быстро к этому привыкает, – предупреждает Иван Сосин. – Прежней дозы ему уже мало, он вынужден ее повышать – вплоть до смертельной. При отсутствии дозы наступает «синдром лишения». Он развивается в первой половине дня, когда, допустим, нет наркотика, нет денег на его приобретение. При этом человек испытывает жутчайшие головные боли, слабость, у него болит все тело, каждая его клеточка, повышается раздражительность и агрессивность… Он идет на преступление ради дозы. В конце концов, поражаются все органы. В первую очередь страдают желудочно-кишечный тракт, печень и поджелудочная железа.
Поэтому вице-премьер-министр Украины Павел Розенко вполне справедливо считает, что вопрос легализации медицинского каннабиса требует основательной дискуссии на всех уровнях, которую должны в первую очередь провести специалисты, в том числе с привлечением правоохранительных структур. Также, по его мнению, должен быть проведен очень серьезный и основательный анализ влияния на здоровье людей.
– Надо изучать мировую практику по этому вопросу – какие есть преимущества, недостатки, – констатировал вице-премьер.
Где уже легализовали каннабис
Полностью легализована марихуана только в Уругвае (стал первой страной в мире, которая еще в 2013 году позволила употреблять, покупать и продавать марихуану), в Канаде и Грузии. В Канаде, кстати, легализация состоялась совсем недавно – с лечебной целью использовали марихуану еще с 2001 года, а с октября 2018 гражданам старше 18 лет разрешили покупать, продавать, а также выращивать до четырех растений и сохранять до 30 граммов. В магазинах страны закончился каннабис через два дня после полной легализации, а очереди в магазины, где он продавался, были настолько длинными, что полиции пришлось патрулировать эти места для усмирения толпы.
В США разрешено медицинское использование конопли в 33 штатах. Полностью легализовали как медицинское, так и рекреационное использование конопли в десятке штатов и территорий США.
В начале этого года австралийское правительство легализовало экспорт марихуаны для медицинских нужд. Кроме этого, государство планирует стать мировым лидером по экспорту каннабиса в мире. В Великобритании легализовали медицинский каннабис. В Новой Зеландии разрешили употреблять медицинскую марихуану. В конце прошлого года отношение к этому растению изменилось и в Таиланде – он первым в Азии легализовал медицинское использование марихуаны.
В целом использование лекарственных средств на основе конопли урегулировано законами Австрии, Бельгии, Чехии, Хорватии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Словакии, Испании, Швеции, Швейцарии, Малайзии, Польши – и это далеко не полный список.