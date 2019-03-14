В Украине могут легализовать каннабис для медицинских нужд. Инициативу общественников поддержало Министерство охраны здоровья.

Чем опасна конопля

Необходима дискуссия специалистов

Где уже легализовали каннабис

Однако специалисты-наркологи относятся к такой возможности с большой опаской.12 февраля петиция о легализации каннабиса для медицинских нужд на сайте Верховной Рады набрала 25 тысяч голосов. Теперь ее обязан рассмотреть комитет парламента. Авторы петиции требуют законодательно легализовать каннабис в научных и медицинских целях. Они отмечают: сегодня в Украине более двух миллионов граждан лишены доступа к эффективному лечению. Это более 20 тысяч детей с фармрезистентными формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более ста тысяч паллиативных пациентов, десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством. В петиции отмечается, что использование каннабиса для медицины и науки урегулировано законами многих стран.Эту инициативу сразу поддержала и. о. министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун, подчеркнув, что «использование марихуаны в медицинских целях оправданно и является нормальной мировой практикой». По ее словам, медицинский каннабис имеет ряд доказанных лечебных и паллиативных эффектов, а вещества, которые он содержит, имеют обезболивающий и расслабляющий эффект.– Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса – это реализация их права на медицинскую помощь, – подчеркнула она, призвав украинских граждан поддержать указанную петицию.Между тем специалисты в области наркологии настроены не столь оптимистично в отношении легализации каннабиса– Не имея серьезных научных обоснований и разработок, наша наркология не совсем одобрительно к этому относится, – говорит завкафедрой наркологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук, профессор Иван Сосин.По его словам, в других странах действительно пытаются использовать коноплю, каннабис, марихуану для лечения некоторых патологий.– Например, депрессии, анорексии и т. д, – говорит он. – Но пока это все поверхностно. Мы к этому не готовы. Я считаю, что это преждевременно и торопиться, не имея научных серьезных собственных разработок эффективности таких препаратов для лечения тех или иных недугов, не следует.Сейчас каннабис в Украине считается наркотиком. Обращение с наркотиками регулирует Закон «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах». Согласно документу, оборот наркотиков в Украине ограничен: незаконное их использование влечет за собой уголовную или административную ответственность.Закон делает отсылку на постановление Кабмина №770 от 6 мая 2000 года, которое определяет список запрещенных наркотиков и психотропов. В этом перечне каннабис вместе с его смолами и настойками относится к особо опасным наркотикам, которые полностью запрещены. Растения рода конопли можно использовать только в промышленности.В 2018 году полицейские раскрыли полторы тысячи наркопреступлений. Еще около трех тысяч раз они фиксировали незаконную продажу наркотиков. В судебном реестре за 2018 год есть более 400 приговоров, где жители Харьковщины, храня дома или продавая коноплю, получали реальные сроки. Рассмотрим несколько из них.– Каннабис, марихуана, конопля, гашиш, как их еще называют «план», «драп» – это четко определенные законодательством наркотические вещества, которые вызывают зависимость со всеми серьезнейшими последствиями для здоровья и жизни человека, – говорит Иван Сосин. – Речь идет о возникновении психозов, например, гашишных – в состоянии которых человек становится совершено неадекватным. Это зависимость от психоактивного вещества, которая зарегистрирована в Международной классификации болезней. Поэтому переходить к использованию этого наркотика для лечения каких-то патологий (а их немало) – это риск. И это запрещено нашим законодательством. Но жалеть об этом не стоит, потому что я за свою многолетнюю работу в наркологии видел немало трагедий, которые возникают по причине зависимости от конопли.Ведь привыкание и зависимость способны вызвать и лекарственные препараты. А потому врач против того, чтобы пополнять их список еще и каннабисом.– Лекарства, имеющие в своем составе противоболевые средства, различные психотропные вещества, вызывают привыкание, синдром зависимости, «ломку» при отсутствии препарата. Поэтому пополнение списка лекарств, которые вызывают зависимость при неосторожном потреблении, – это трагедия, – считает специалист.Последствия наркотической зависимости, в том числе и гашишной, и марихуанной, очень тяжелые.– Зависимость от любого наркотического вещества заключается в том, что, употребив его, человек испытывает эйфорию, благостные ощущения, радостные мысли, которые меняют настроение. Человек погружается в наркотический «кайф». Это запоминается и вызывает желание повторить. В результате человек очень быстро к этому привыкает, – предупреждает Иван Сосин. – Прежней дозы ему уже мало, он вынужден ее повышать – вплоть до смертельной. При отсутствии дозы наступает «синдром лишения». Он развивается в первой половине дня, когда, допустим, нет наркотика, нет денег на его приобретение. При этом человек испытывает жутчайшие головные боли, слабость, у него болит все тело, каждая его клеточка, повышается раздражительность и агрессивность… Он идет на преступление ради дозы. В конце концов, поражаются все органы. В первую очередь страдают желудочно-кишечный тракт, печень и поджелудочная железа.Поэтому вице-премьер-министр Украины Павел Розенко вполне справедливо считает, что вопрос легализации медицинского каннабиса требует основательной дискуссии на всех уровнях, которую должны в первую очередь провести специалисты, в том числе с привлечением правоохранительных структур. Также, по его мнению, должен быть проведен очень серьезный и основательный анализ влияния на здоровье людей.– Надо изучать мировую практику по этому вопросу – какие есть преимущества, недостатки, – констатировал вице-премьер.Полностью легализована марихуана только в Уругвае (стал первой страной в мире, которая еще в 2013 году позволила употреблять, покупать и продавать марихуану), в Канаде и Грузии. В Канаде, кстати, легализация состоялась совсем недавно – с лечебной целью использовали марихуану еще с 2001 года, а с октября 2018 гражданам старше 18 лет разрешили покупать, продавать, а также выращивать до четырех растений и сохранять до 30 граммов. В магазинах страны закончился каннабис через два дня после полной легализации, а очереди в магазины, где он продавался, были настолько длинными, что полиции пришлось патрулировать эти места для усмирения толпы.В США разрешено медицинское использование конопли в 33 штатах. Полностью легализовали как медицинское, так и рекреационное использование конопли в десятке штатов и территорий США.В начале этого года австралийское правительство легализовало экспорт марихуаны для медицинских нужд. Кроме этого, государство планирует стать мировым лидером по экспорту каннабиса в мире. В Великобритании легализовали медицинский каннабис. В Новой Зеландии разрешили употреблять медицинскую марихуану. В конце прошлого года отношение к этому растению изменилось и в Таиланде – он первым в Азии легализовал медицинское использование марихуаны.В целом использование лекарственных средств на основе конопли урегулировано законами Австрии, Бельгии, Чехии, Хорватии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Словакии, Испании, Швеции, Швейцарии, Малайзии, Польши – и это далеко не полный список.