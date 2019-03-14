В Покровской исправительной колонии №17 13 марта нашли наркотики, спрятанные во флаконе из-под шампуня.

При осмотре посылки, поступившей заключенному, сотрудники колонии обнаружили и изъяли куски бинта, пропитанные веществом темно-коричневого цвета неизвестного происхождения со специфическим запахом (похожим на наркотическое вещество), которые спрятали во флаконе из-под шампуня.По данному факту проводится проверка, сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения криминальных наказаний.