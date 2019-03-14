Украина на конец 2017 года имела 1,1 трлн кубометров запасов газа. Таким образом, она является второй после Норвегии в Европе по объемам залежей газа.

Об этом говорится в отчете BP Statistical Review of World Energy, пишет liga.net.Согласно исследованию, в первую тройку рейтинга вошли: Норвегия, которая по оценкам аналитиков имеет 1,7 трлн кубометров газа, Украина (1,1 трлн) и Нидерланды (0,7 трлн).Самые большие запасы газа в мире имеют Россия (35 трлн кубов), Иран (33,2 трлн), Катар (24,9 трлн) и Туркменистан (19,5 трлн).Однако по оценкам НАК "Нафтогаз Украины" и Министерства энергетики и угольной промышленности объемы голубого топлива в Украине составляют 0,6 трлн кубометров, сообщает cost.ua. При этом "Нафтогаз" включает в расчеты только данные по своим компаниям без учета частных добытчиков.