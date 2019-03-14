Так заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, подводя итоги расширенного заседания Совета регионального развития Харьковской области.
– Я очень доволен был услышать о планах области на ближайшее время. Они абсолютно реалистичны, и у вас есть абсолютно все для того, чтобы это сделать. Хотел поблагодарить каждого из вас. Это очень хорошо, когда у человека есть не только обязанность выступить, а когда есть запал, энергия к изменениям. И я почувствовал это во всех выступающих. Сразу почувствовал это от председателя облгосадминистрации Юлии Александровны, – сказал Владимир Гройсман.
В ходе заседания Совета регионального развития Юлия Светличная, в частности, сообщила, что в ближайшие три года запланировано восстановление 2000 объектов в Харьковской области.