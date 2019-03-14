Американские ученые провели масштабное исследование, изучив человеческое сознание, и сделали сенсационные выводы.Оказывается, что человеческий мозг продолжает свою активность, даже после того, как наступила фактическая смерть. Этой активности вполне достаточно, чтобы человек осознал, что он умер.
Американский эксперт Сэм Парния изучал данные 25 медицинских учреждений и записал воспоминания людей, которые пережили клиническую смерть, информируют «Экономические новости».
Специалист сообщил, что все люди помнят, что с ними происходит, когда сердце перестает биться, а бригада врачей проводит сердечно-легочную реанимацию. Люди в подробностях рассказывают действия медиков, а также окружающую обстановку.
Пания подчеркнул, что смерть констатируется, когда происходит остановка сердца. Также в мозгу прекращается циркуляция крови, и он перестает функционировать. Это было доказано с помощью спецоборудования: мозговые волны с электромониторов исчезают спустя 2-20 секунд. Но окончательно мозг погибает только спустя несколько часов после того, как сердце остановилось.