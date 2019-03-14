Цены на нефть эталонных марок на торгах сегодня, 14 марта, достигли максимальной отметки за четыре месяца, на фоне неожиданного сокращения товарных запасов топлива в США и ожиданий возможного продления сделки ОПЕК.

Об этом сообщает ЗН.Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на 0,28 доллара (0,41%) - до 67,83 доллара за баррель.Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли утром на 0,15 доллара (на 0,26%) - до 58,41 доллара за баррель.По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась на 88 центов (1,32%), до 67,55 доллара за баррель, WTI - на 1,39 доллара (2,44%), до 58,26 доллара за баррель.Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 2,58 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,3 млн баррелей.Тем временем запасы бензина на минувшей неделе упали на 4,62 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 383 тыс. баррелей, эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.Кроме того, положительное отношение к риску на всех рынках поддерживают новости из Великобритании. В среду британский парламент отказался от варианта Brexit без соглашения о дальнейшем сотрудничестве в ЕС. Теперь в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit. Участники рынка рассчитывают, что задержка Brexit приведет к менее пагубным последствиям для мировой экономики.