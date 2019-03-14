Накануне парламент Великобритании выступил против выхода из ЕС без соглашения.

Президент Европейского Совета Дональд Туск попросит лидеров стран-членов ЕС быть готовыми к длительной отсрочке выхода Великобритании из блока. Об этом, как сообщает ЗН, он написал на своей странице в Twitter. Накануне британские депутаты проголосовали за поправку, запрещающую Brexit без соглашения с Брюсселем.

"Во время моих консультаций в преддверии саммита ЕС 21-22 марта я буду призывать лидеров 27 стран быть открытыми для длительной отсрочки даты Brexit, если Великобритания сочтет необходимым переосмыслить свою стратегию по выходу из ЕС и построить консенсус вокруг нее", - сказал он.

В среду, 13 марта, британский парламент 321 голосом выступил против того, чтобы страна вышла из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. В четверг ожидается новое голосовани за отсрочку Brexit. Парламентарии могут продлить выход Великобритании из ЕС по статье 50 Лиссабонского договора. В правительстве рассказали, что речь может идти о краткосрочной отсрочке — во избежания участия Великобритании в майских выборах в Европарламент, так и о более длинной. Это будет зависеть от того, поддержат ли британские депутаты соглашения Мэй с третьей попытки до 20 марта.

Великобритания запланировала выйти из ЕС в 23:00 по Гринвичу 29 марта. После этого начинается 21-месячный переходный период — до конца 2020 года.

Бесплодные маневры вокруг проблемы выхода Великобритании из ЕС радикально сократили число возможных сценариев Brexit, на которые сегодня может рассчитывать страна, по сути, не оставляя британцам особого выбора.

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