14 марта в ходе рабочей поездки в Харьков премьер-министр Украины Владимир Гройсман побывал на АО «Турбоатом», где состоялось подписание контракта на общую стоимость более 1,2 млрд грн.

Контракт подписан между АО «Турбоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго». Речь идет о реконструкции двух турбин и двух генераторов Кременчугской ГЭС. Срок выполнения контракта – 3,5 года, сообщает корреспондент «Вечернего Харькова» с места события.Напомним, 14 марта в Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого прошло расширенное заседание Совета регионального развития Харьковской области . В работе заседания участвовали представители районов Харьковской области, руководители ОТГ, промышленных предприятий, вузов, медицинских учреждений. Во время заседания глава ХОГА Юлия Светличная и руководители объединенных громад области рассказали о результатах работы и дальнейших планах развития.