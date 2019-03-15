Европейский парламент 12 марта поддержал отчет о будущих отношениях Европейского Союза с Россией, сообщил брюссельский корреспондент радио «Свобода» Рикард Йозвяк.

– Европарламент проголосовал за отчет о том, что Россия не может считаться «стратегическим партнером», – говорит Рикард Йозвяк.По его данным, поправка, поддержанная «зелеными», социал-демократами и Альянсом либералов и демократов для Европы, которая призывала к возобновлению работы Комитета парламентского сотрудничества ЕС – Россия, прекращенной с момента аннексии Крыма, провалилась.В декабре Европейский парламент призвал руководящие органы и страны-члены Европейского Союза и Украину усилить сотрудничество в связи с возможным вмешательством России в предстоящие выборы, которые состоятся в 2019 году.