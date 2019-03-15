Создатели технологии генной модификации, а также их коллеги из семи стран мира призвали к временному запрету на использование технологии для редактирования эмбрионов и рождения ГМ-детей.

Открытое письмо исследователей было опубликовано в журнале Nature. Об этом сообщает ЗН.Исследователи подчеркивают, что предлагают не полный запрет подобных процедур, но временное приостановление таких экспериментов, пока не будет выполняться ряд условий. В частности, они настаивают на информировании международного сообщества еще до проведения эксперимента, консультации относительно его проведения и консенсус сообщества относительно его уместности.Отмечается, что разные страны могут выбрать разные пути, но должны будут согласиться работать открыто и с уважением к мнению человечества относительно вопроса, который касается всего вида. Исследователи также подчеркивают, что предложенный ими мораторий не касается использования генетического редактирования в научных целях, но только случаев вживления эмбрионов в матку. Он также не касается редактирования соматических клеток для лечения заболеваний.Ранее группа китайских ученых под руководством Хе Цзянькуя из научно-технологического института в Шеньчжэне заявила о том, что ей удалось создать первых в мире генетически модифицированных близнецов. Гены близнецов были отредактированы с помощью технологии CRISPR-Cas9, которая позволяет найти в ДНК нужный ген и удалить или подправить его.Китайские ученые и институты раскритиковали исследование. Заявление с критикой эксперимента подписали более 100 исследователей.Университет, в котором работает Хэ, заявил о том, что он находится в неоплачиваемом отпуске с февраля, а его исследование является "грубым нарушением академической этики и норм"."Исследовательская работа была проведена доктором Цзянькуй Хэ вне учебного заведения", - говорится в официальном заявлении Южного университета науки и технологий.